Jeden z największych kozaków z Gwiezdnych Wojen otrzyma serial. Znamy datę

Legendarny Sith bohaterem nowego serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Premiera już w przyszłym roku na Disney Plus.

W Japonii trwa właśnie wielkie święto fanów Gwiezdnych Wojen, czyli coroczne wydarzenie Star Wars Celebration. To popkulturowy festiwal pełen paneli dyskusyjnych, konkursów cosplay, wywiadów czy zapowiedzi nowych produkcji z uniwersum SW. Wiemy już, że w niedalekiej przyszłości na ekranach kin pojawi się nowy film Star Wars: Starfighter z Ryanem Goslingiem w roli głównej, a dosłownie przed chwilą poznaliśmy szczegóły serialu, który w przyszłym roku wzbogaci bibliotekę Disney Plus. Będzie to opowieść o jednym z najbardziej intrygujących antagonistów ze świata Gwiezdnych Wojen.

Darth Maul powraca jako szef kryminalnej bandy

Darth Maul otrzyma swój własny serial – możemy to już oficjalnie potwierdzić. Posługujący się dwustronnym mieczem świetlnym Sith z Dathomiry zasłynął z dość ważnej roli w Mrocznym widmie i kilku epizodach animacji Wojny klonów – teraz stanie się głównym bohaterem produkcji Star Wars: Maul – Shadow Lord, która zadebiutuje w 2026 roku.

Czego możemy się spodziewać? Historia ma rzucić widza w wir wydarzeń zapoczątkowanych finałem serialu Wojny klonów, po którym Maul stanął na czele przestępczej organizacji Szkarłatny Świt. Nie będzie to produkcja aktorska, a animacja w „nowym stylu” – wydaje się, że Disney może skręcić w stronę nieco bardziej realistycznych i dojrzałych animacji, oddzielających serial pod względem stylistycznym od Wojen klonów. Członkowie wydarzenia mogli już zobaczyć pierwszy zwiastun, który zostanie udostępniony szerszemu gronu zapewne w już niedługo.

Darth Maul to postać, która dzięki komiksom i innym kanonicznym dziełom zyskała naprawdę ciekawy i niebanalny background, więc Star Wars: Maul – Shadow Lord może być jedną z ciekawszych propozycji Disneya na następne lata.