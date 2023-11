Na tę chwilę czekają wszyscy fani GTA 6? Rockstar szykuje wielkie ogłoszenie!

Rockstar zapowiedział zapowiedź GTA 6, ale wkrótce odkryje karty

W tym miesiącu najpierw Bloomberg zdradził, że Rockstar Games i Take Two przygotowują się do oficjalnego zaprezentowania GTA VI. Na reakcję studia i wydawcy nie trzeba było długo czekać. Na kilka godzin przed udostępnieniem wyników finansowych za ostatni kwartał, twórcy najpopularniejszej serii poinformowali na X, że rzeczywiście już za jakiś czas zobaczymy pierwsze, oficjalne zapowiedzi najnowszej odsłony.

Najnowsze informacje sugerują jednak, że już wkrótce otrzymamy prawdziwe konkrety — i prawdopodobnie nie będzie to tylko pierwszy oficjalny trailer Grand Theft Auto VI. O co dokładnie chodzi?

Rockstar szykuje się do promowania GTA 6?

Użytkownik platformy X (dawniej Twitter) o pseudonimie Nima, udostępnił wiadomość e-mail, jaką dostał od Rockstar Games. Jest ona na tyle ciekawa, że jej tytuł to „Ujawnienie następnego rozdziału” — co wyraźnie sugeruje, że ma to coś wspólnego z Grand Theft Auto VI. Treści wiadomości niestety nie poznaliśmy, jednak można się domyślić, że w środku znajdują się materiały promocyjne dotyczące GTA 6.

Kim jest Nima? To pracownik działu QA amerykańskiej dywizji Capcomu. Może Was zastanawiać, co wspólnego ma Capcom z Rockstarem — otóż całkiem dużo, gdyż firma ta wydawała niektóre kluczowe odsłony serii na rynku japońskim. Niewykluczone więc, że w przypadku „szóstki” również się tak wydarzy — chociaż nawet jeśli nie, to w związku z nadchodzącą premierą zwiastuna Grand Theft Auto VI, Rockstar może wysyłać takie maile do innych twórców gier.

Pre-ordery GTA 6 już za chwilę?

Co jeszcze ciekawsze, to fakt, że Rockstar Universe podało informacje, według których jeszcze w tym roku gracze będą mogli składać zamówienia przedpremierowe na Grand Theft Auto 6 — a dokładnie ma się to wydarzyć 12 grudnia. Jest to jednak informacja, która na razie nie znalazła żadnego potwierdzenia, także należy ją traktować z pewnym przymrużeniem oka. Pewne jednak jest to, że GTA 6 ma zadebiutować w przyszłym roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródła: X (dawniej Twitter) / Nima, Rockstar Universe