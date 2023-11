Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition trafi na Netfliksa

GTA trafia do Netfliksa

Serii gier Grand Theft Auto nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Kultowe produkcje Rockstar Games podbijają serca graczy od kilku dekad, a ostatnia odsłona - GTA V jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. Dwa lata temu Rockstar zdecydował się odświeżyć i przenieść na urządzenia mobilne trzy starsze tytuły: Grand Theft Auto III, Vice City oraz San Andreas. W ten sposób powstała paczka Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, która już od 14 grudnia będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa w aplikacjach Apple App Store, Google Play oraz bezpośrednio w aplikacji mobilnej Netflix.

Jeśli nie możecie się doczekać, to już od dzisiaj można zapisywać się klikając w poniższe linki, by móc grać w dniu premiery w poszczególne gry w ramach trylogii Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Są to bez wątpienia tytuły, które na zawsze zdefiniowały ten gatunek gier, a teraz dzięki odpowiedniej optymalizacji, można w nie zagrać nie tylko na komputerach czy konsolach, ale również na urządzeniach mobilnych - smartfonach albo tabletach. Netflix udostępnił już dedykowane podstrony, które znajdziecie pod linkami umieszczonymi poniżej. Miejmy tylko nadzieje, że Rockstar nieco poprawił te gry, bo jak możecie przeczytać w naszej recenzji, w dniu premiery ich jakość pozostawiała sporo do życzenia.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition: Witajcie w latach 80. To z tej dekady wielkich fryzur i pastelowych garniturów pochodzi historia jednego mężczyzny, który wspiął się na sam szczyt przestępczej hierarchii. Grand Theft Auto powraca z opowieścią o losach Tommy’ego Vercettiego, o zdradzie i zemście w przesiąkniętym światłem neonów tropikalnym mieście pełnym przesady i możliwości.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Są wczesne lata 90. Po tym, jak kilku gliniarzy wrobiło go w morderstwo, Carl „CJ” Johnson zostaje zmuszony do wyruszenia w trudną podróż, która prowadzi go przez cały stan San Andreas, aby ocalić rodzinę i przejąć kontrolę nad ulicami.

Jak już wspominałem Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dołącza do katalogu ponad 80 gier mobilnych już dostępnych w Netflix od 14 grudnia. Wszystkie te tytuły, razem z jedną z najbardziej znanych serii w historii gier, oferują dodatkową wartość i rozrywkę dla wszystkich subskrypcji Netflix - bez żadnych reklam ani dodatkowych opłat.