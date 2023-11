Nagrody Steam 2023. Zagłosuj na swoją ulubioną grę

Jesienna Wyprzedaż Steam, która potrwa do 28 listopada to nie tylko tysiące przecen na najpopularniejsze gry. To także okazja do zapowiedzi tegorocznej odsłony Nagród Steam, w których to publiczność wybiera najlepsze tytuły w 11 kategoriach.

Nagrody Steam. Wszystkie Kategorie

Gra roku - może to zasługa wciągającej rozgrywki, trzymającej w napięciu historii, dobrze napisanych postaci, nieskazitelnej wizji całości czy też uzależniającego trybu wieloosobowego. Niezależnie od powodu, zwycięzca w tegorocznej kategorii gry roku stał się klasykiem już w momencie wydania.

Gra VR roku - gra VR roku nie udaje jedynie zwykłej rzeczywistości. Ta gra ulepsza rzeczywistość, wykorzystując medium, jakim jest VR, i popycha granice wirtualnego świata.

Owoc miłości - z tej gierki żadna nowość, a członkowie zespołu stojącego za nią już od dawna nie myślą o debiucie swojego dziecka. Ale że rodzice z nich na medal, to wciąż je wspierają, wydając aktualizacje z nową zawartością po tych wszystkich latach.

Najlepsza gra na Steam Decku - ta gra była tak dobra, że nie sposób ci się było z nią rozstać, więc dzięki Steam Deckowi towarzyszyła ci wszędzie. Na szczęście wszystko to, co uczyniło ją grywalną bez ograniczeń na stacjonarnym sprzęcie, stało się jeszcze lepsze po odejściu od niego.

- ta gra była tak dobra, że nie sposób ci się było z nią rozstać, więc dzięki Steam Deckowi towarzyszyła ci wszędzie. Na szczęście wszystko to, co uczyniło ją grywalną bez ograniczeń na stacjonarnym sprzęcie, stało się jeszcze lepsze po odejściu od niego. Razem raźniej - istnieją gry, które po prostu nie są takie same, gdy gra się w nie w pojedynkę. Może potrzebujesz znajomego, który osłoni ci plecy. Może potrzebujesz znajomego, by wbić mu nóż w plecy. Tak czy inaczej, uciecha czeka na tych, którzy zbiorą znajomych, by zagrać w te gry.

Znakomity styl wizualny - styl wizualny nie aspiruje do odwzorowywania wyglądu świata rzeczywistego (chociaż to samo w sobie jest bardzo szlachetne)… on opisuje charakterystyczny wygląd i atmosferę, którymi gra wręcz ocieka.

- styl wizualny nie aspiruje do odwzorowywania wyglądu świata rzeczywistego (chociaż to samo w sobie jest bardzo szlachetne)… on opisuje charakterystyczny wygląd i atmosferę, którymi gra wręcz ocieka. Najbardziej innowacyjna rozgrywka - projektanci tej gry przodują w kreatywnym eksperymentowaniu, rzucając nowe światło na rozgrywkę i używając oszałamiających niespodzianek. Ta gra zachwyciła, zainspirowała i zabawiła nowością, której nigdy wcześniej nie było ci dane doświadczyć.

Najlepsza gra, w której jesteś do bani - jest to gra, która nagradza uporczywość i nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jest to najtrudniejsza gra, jaką obdarzyliśmy miłością.

- jest to gra, która nagradza uporczywość i nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jest to najtrudniejsza gra, jaką obdarzyliśmy miłością. Najlepsza ścieżka dźwiękowa - ten niedoceniony bohater zasługuje na uznanie za swoją wybitną ścieżkę dźwiękową. W to mi graj!

Gra ze znakomitą fabułą - czasami w czuły punkt może trafić tylko gra stawiająca mocno na fabułę, a ta jest niczym koński kopniak. Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Tej grze należą się brawa za to, że dzięki niej coś odczuwamy!

- czasami w czuły punkt może trafić tylko gra stawiająca mocno na fabułę, a ta jest niczym koński kopniak. Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Tej grze należą się brawa za to, że dzięki niej coś odczuwamy! Usiądź i zrelaksuj się - ta gra to antidotum na ciężki dzień. Jest spokojna, relaksująca i sprawi, że twoje zmartwienia rozpłyną się bez śladu. To twój czas na osiągnięcie zen.

Nagrody Steam. Jak głosować, kiedy poznamy zwycięzców?

Swoje nominacje możecie zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronach Steam. Głosowaniu Nagród Steam towarzyszy zabawa, w której do zdobycia są specjalne odznaki. W tym roku na graczy czekają cztery zadania: oddanie jednego głosu na grę, zagranie w nominowaną grę, oddanie głosów w każdej kategorii oraz napisanie recenzji lub zaktualizowanie recenzji w nominowanej grze. Podstawowa odznaka przyznawana jest za wykonanie jednego zadania. By móc ją wynieść na wyższy poziom, należy wykonać więcej zadań.

Warto jednocześnie dodać, że w kategorii "Owoc miłości" mogą być nominowane gry, które pojawiły się na rynku przed 2023 r., z wyjątkiem zwycięzców z poprzednich lat (czyli Warframe, GTA V, CS:GO, Terraria i Cyberpunk 2077).

Kiedy poznamy zwycięzców? 21 grudnia, czyli w dzień, w którym wystartuje Zimowa Wyprzedaż Steam poznamy 5 finalistów spośród wszystkich kategorii. To wtedy uruchomione zostanie kolejne głosowanie, które potrwa do 2 stycznia 2024 r. Chwilę po godzinie 19:00 (czasu polskiego) pojawią się ostateczne wyniki.