Premiery gier – grudzień 2023. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

2023 rok był dla graczy prawdziwym szaleństwem. To, ile dobrych, jakościowych i doskonałych gier pojawiło się w ciągu ostatnich 11 miesięcy, jest wręcz przytłaczające — i nawet nie zamierzam ich wymieniać. Grudzień to bez wątpliwości miesiąc magiczny — wyjątkowy czas, domykanie spraw, moment podsumowań, a przede wszystkim Święta, Sylwester i wiele więcej; również dla graczy, w końcu mamy w tym miesiącu najważniejsze wydarzenie gamingowe, czyli The Game Awards. A jak jest w grudniu tego roku z premierami gier? Sprawdźmy.

Batman: Arkham Trilogy (Switch) — 1 grudnia

Już pierwszego dnia tego miesiąca na Nintendo Switch pojawił się Batman: Arkham Trilogy. Chociaż gry z Bruce’em Wayne’em są naprawdę wybitne, mroczne i przyjemne do grania, to ich jakość na Switchu może pozostawiać nieco do życzenia — i oczywiście nie jest to kwestia samej produkcji czy jej twórców, a bebechów konsoli japońskiego giganta, które na ten moment pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli macie jednak ochotę na taki eksperyment, to już możecie spróbować, jak przemierza się Arkham na hybrydowej konsoli Nintendo.

Disney Dreamlight Valley (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) — 5 grudnia

Disney postanowił przygotować fuzję Animal Crossing z The Sims, wykorzystując do tego wszystkie swoje najpopularniejsze postaci z bajek. Pomysł wydaje się dość szalony, a podejście biznesowe jeszcze dziwniejsze — zazwyczaj wynalazki tego typu udostępniane są za darmo i zarabiają na dodatkowej treści, czy to kosmetycznej, czy w formie popularnych ostatnio „season passów”. Tutaj jednak za grę będziemy musieli zapłacić blisko 130 zł — a czy to zrobimy? Dajcie znać, czy Disney Dreamlight Valley jest dla Was atrakcyjną propozycją.

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, Xbox Series X|S, PC) — 7 grudnia

Gra z uniwersum filmów Jamesa Camerona, które rozbiły bank w kinach, wygląda jak… niebieski Far Cry. Produkcja będzie działać na nowej wersji silnika Snowdrop i przedstawi losy Na’vi, który wyruszy na nieodkrytą dotąd część planety Pandora. Całość bez dwóch zdań wydaje się interesująca, jednak czy oklepana już formuła w nieco innej szacie to sposób na sukces? Chociaż gra miała pierwotnie zadebiutować w zeszłym roku, to finalnie pojawi się 7 grudnia tego roku. Avatar: Frontiers of Pandora będzie dostępne na komputerach osobistych z systemem Windows, konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S oraz w usłudze Amazon Luna. Trzymajmy kciuki, żeby nie była to kopia innej serii Ubisoftu, a faktyczny powiew świeżości.

Pokemon Scarlet And Violet: The Hidden Treasure Of Area Zero – The Indigo Disk (Switch) — 14 grudnia

To była bardzo interesująca generacja Pokemonów. Chociaż już poboczna odsłona o podtytule Legend of Arceus wprowadzała powiew świeżości, to tak naprawdę dopiero najnowsza gra z tej serii, Scarlet i Violet, była pokazem zabawnych i radykalnych zmian w całej popularnej formule „Złap je wszystkie”. Chociaż pod względem wydajności dalej możemy wiele oczekiwać, to dodatki fabularne okazały się zaskakująco przyjemne — niedawne DLC pokazało bardziej przyjazną i uroczą stronę całego świata, co przypadło do gustu fanom. Tym razem czas na coś innego — nowy dodatek zabierze nas do Blueberry Academy, a to miejsce, które odkryje nowy, dziki obszar do eksploracji, pełen kieszonkowych stworków do złapania, a do tego pojawi się spory nacisk na bitwy 2 na 2. Co o tym myślicie?

Resident Evil 4 (iPhone 15, iPady i komputery z procesorami M1 w górę) — 20 grudnia

Resident Evil 4, jedna z najbardziej kultowych odsłon serii, w tym roku powróciła w odświeżonej wersji — a wkrótce zrobi to na urządzeniach Apple! Ponownie będziemy mieli okazję wcielić się w Leona S. Kennedy’ego, który po wydarzeniach w Raccoon City nie jest już policjantem, a tajnym agentem rządu Stanów Zjednoczonych. W celu odnalezienie córki prezydenta udaje się do Hiszpanii, gdzie krąży zaraza Las Plagas. Niestety, problemy Leona stają się coraz poważniejsze — o czym zapewne doskonale wiecie. Gaming na urządzeniach giganta z Cupertino zaczyna się robić coraz poważniejszy.

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!