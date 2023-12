GTA 6 oficjalnie w Vice City! Wiemy, kiedy pojawi się zwiastun

Zwiastun GTA 6 naprawdę nadchodzi!

W zeszłym miesiącu pojawiły się doniesienia, najpierw z Bloomberga, sugerujące, że Rockstar Games i Take Two przygotowują się do oficjalnego przedstawienia GTA VI. Reakcja studia i wydawcy była natychmiastowa. Kilka godzin przed publikacją wyników finansowych za ostatni kwartał, twórcy najpopularniejszej serii ogłosili na platformie X, że wkrótce pojawią się pierwsze oficjalne zapowiedzi najnowszej odsłony gry.

Teraz dostaliśmy nieco więcej konkretów. W teorii to zwykła grafika opublikowana na X (dawniej Twitter), a w praktyce — rozwianie wielu wątpliwości graczy. Zacznijmy jednak od najważniejszego; pierwszy pełnoprawny zwiastun Grand Theft Auto VI pojawi się już 5 grudnia tego roku. Rockstar więc szykuje samodzielnie ogłoszenie, a nie zamierza zapowiadać swojej gry podczas The Game Awards 2023.

Grand Theft Auto 6 zabierze nas do Vice City!

Grafika jednocześnie rozwiewa wątpliwości jeśli chodzi o miejsce akcji. Chociaż na to wskazywały absolutnie wszystkie przecieki i informacje od insiderów, to tym razem możemy wziąć to już za pewnik. Najnowsza odsłona kultowej serii od Rockstar Games zabierze nas do słonecznego Vice City, za którym chyba wszyscy zdążyliśmy się stęsknić!

Warto jednak zaznaczyć, że Vice City w GTA VI ma być naprawdę OGROMNE. Niedawno doczekaliśmy się nowych informacji na ten temat. Dość zaufana społeczność GTA Mapping stworzyła nową mapę z GTA 6, co udostępnił na swoim profilu na X Jason from GTA 6 2.0. Całość została utworzona przy użyciu współrzędnych widocznych w klipach, które wyciekły — a co więcej, GTA Mapping postanowiło również obliczyć odległości między nimi. Biorąc pod uwagę szacunkowe pomiary, odległość pomiędzy Vice City a Port Gellhorn jest mniej więcej równa długości całej mapy Grand Theft Auto V — i to doskonale pokazuje to, jak wielka ma być mapa GTA 6. Czekacie na zwiastun GTA 6?

Źródło: Rockstar Games