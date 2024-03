Nadchodzi prawdziwe święto dla graczy! Wszystko co trzeba wiedzieć o Summer Game Fest 2024

Koniec E3, ale Geoff Keighley przychodzi na ratunek

E3 po kilku latach turbulencji, odejścia od stacjonarnej formuły i problemów z zebraniem zadowalającej publiczności, oficjalnie przeszło do historii. Chociaż był to spory cios dla wielu graczy, to nie ma jednak co płakać po największych targach związanych z elektroniczną rozrywką — gracze nie będą mieli zbyt dużo czasu na nudę; koniec E3 nie oznacza końca prezentacji nowych gier. W rzeczywistości, to dopiero początek lata — zwłaszcza pierwsze tygodnie czerwca — przynoszą wiele wydarzeń związanych z branżą gier wideo. Już teraz niektóre firmy zapowiedziały swoje własne prezentacje, a nie można też zapominać o Summer Game Fest.

Jak już kiedyś pisałem, ciężko nie odnieść wrażenia, że mało graczy odczuwa tęsknotę za E3 dzięki eventom organizowanym przez Geoffa Keighleya. Summer Game Fest i — przede wszystkim — The Game Awards, całkowicie zaspokajają potrzebę dużych imprez z porządnymi gośćmi i solidnymi zapowiedziami. W tym roku E3 już nie będzie, za to Summer Game Fest — jak najbardziej. A teraz Geoff Keighley potwierdził wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem.

Summer Game Fest 2024 — wszystko, co trzeba wiedzieć

Tegoroczne Summer Game Fest odbędzie się w piątek, 7 czerwca. Konferencja, która będzie miała miejsce w Los Angeles, będzie transmitowana na żywo na YouTube. Całość rozpocznie się o 23:00 naszego czasu. Na ten moment nie mamy żadnych informacji związanych z tym, jakich zapowiedzi możemy spodziewać się podczas prezentacji — chociaż na szczycie list życzeń wszystkich graczy bez dwóch zdań znajdują się dwie rzeczy: Grand Theft Auto VI i Nintendo Switch 2.

Nie należy jednak spodziewać się nowości od takich firm jak Ubisoft, Microsoft czy zapewne Sony — w końcu te firmy od jakiegoś czasu stawiają całkowicie na swoje własne konferencje i nie wystawiają się w innych miejscach. Geoff Keighley mimo tego wielokrotnie już udowodnił, że nadal potrafi zorganizować wielkie widowisko — i tak samo zapewne będzie tym razem.

Źródło, grafika wyróżniająca: Summer Game Fest