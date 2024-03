Weź udział w konkursie i wygraj zaproszenie na premierę Rise of the Ronin

22 marca na PlayStation 5 zadebiutuje najnowsza produkcja od studia Team Ninja. Premiera gry Rise of the Ronin to także dodatkowe atrakcje dla graczy. PlayStation Polska i Pyszne.pl zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

Rise of the Ronin to historia osadzona w XIX-wiecznej Japonii, gdzie gracz wciela się w tytułowego, bezpańskiego samuraja przemierzającego wybrzeże Kraju Kwitnącej Wiśni.

Mijają trzy stulecia rządów sprawowanych żelazną ręką przez szogunat Tokugawów. Gdy do brzegów Japonii przybijają czarne okręty wysłane z Zachodu, kraj pogrąża się w chaosie. Pośród zamętu wywołanego przez wojnę, zarazę i polityczne niesnaski bezimienny wojownik wykuwa swój los. To w jego rękach spoczywają dalsze losy Japonii.

Z okazji premiery gry Rise of Ronin, PlayStation Polska i Pyszne.pl wspólnie organizują specjalny konkurs, który pozwoli graczom poczuć smak nadchodzącej przygody. W dniach od 11 marca do 17 marca 2024 roku, osoby składające zamówienia na jedzenie z restauracji Koku Sushi za pośrednictwem Pyszne.pl będą miały szansę wzięcia udziału w konkursie, gdzie do wygrania są atrakcyjne nagrody od PlayStation, w tym zaproszenia na premierę Rise of the Ronin w Warszawie.

Wraz z PlayStation, chcemy przybliżyć graczom klimat Japonii przy okazji premiery gry Rise of the Ronin. Z tej okazji przygotowaliśmy ciekawą aktywację, w której nasi klienci, zamawiając z Koku Sushi mogą poznać smak wspaniałej kuchni Kraju Kwitnącej Wiśni i wygrać atrakcyjne nagrody.

– mówi Marcin Schmidt, Senior Marketing Manager Pyszne.pl.

Rise of the Ronin wkrótce na PS5. Weź udział w konkursie i dostań się na premierę gry w Warszawie

Jednak samo zamówienie jedzenia nie wystarczy, by wygrać w konkursie. Należy również robić kreatywne, nawiązujące do PlayStation zdjęcie z potrawą i ulotką dołączoną do zamówienia, a następnie opublikować je na swoim profilu w mediach społecznościowych. Koniecznie trzeba oznaczyć profile: @playstationpl, @ilovekoku oraz @pysznepl. Do wygrania, oprócz zaproszenia na premierę Rise of The Ronin w Warszawie są dodatkowo:

kolorowy kontroler DualSense

voucher na 100 zł do wydania na Pyszne.pl!

Szczegóły konkursu dostępne są na oficjalnym profilu PlayStation Polska na Instagramie.