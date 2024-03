PlayStation skasowało taką grę ze Spider-Manem. Mogła być hitem

Pamiętacie atak hakerski na studio Insomniac Games? Hakerzy mieli wykraść zawartość serwerów, co doprowadziło do opublikowania m.in. poufnych dokumentów i zrzutów ekranu z gry Wolverine. Z wycieku dowiedzieliśmy się o innych tytułach z uniwersum Marvela, nad którymi pracuje lub pracowało studio. Venom, X-Man, Marvel’s Spider-Man 3 to dopiero początek. W sieci pojawiły się też szkice koncepcyjne z gry Spider-Man: The Great Web.

Gra-usługa w uniwersum Spider-Mana brzmi jak murowany sukces, tym bardziej że miała oferować rozgrywkę dla 5 osób jednocześnie pozwalając wcielić się w różnych Spider-Manów stających do walki z Sinister Six – grypy najbardziej przerażających wrogów, z którymi Spider-Man miał kiedykolwiek styczność. Teraz do sieci wyciekł zwiastun, który pokazuje, jak gra miała wyglądać.

Skasowany Spider-Man: The Great Web Game. Tak miała wyglądać nowa gra Insomniac Games

Zwiastun Spider-Man: The Great Web Game, który w ostatnich godzinach trafił do sieci, jest sukcesywnie kasowany z kolejnych serwisów. Na ten moment można go obejrzeć na platformie Streamable, jednak niedługo i z niej może zniknąć. Fragmenty rozgrywki zaprezentowane w zwiastunie wskazywać mogą, że gra była na końcowym etapie produkcji, a jej premiera mogła odbyć się jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stanie. Spider-Man: The Great Web Game była jedną z kilkunastu gier-usług, nad którymi miały pracować wewnętrzne studia PlayStation i które zostały skasowane w ostatnich miesiącach.

Rezygnacja z tego typu gier to wielkie zaskoczenie w branży, gdyż jeszcze w 2022 r. szefostwo PlayStation widziało w tego typu produkcjach ogromny potencjał. Jim Ryan mówił, że do 2025 r. 55% budżetu na tworzenie gier ma być poświęcone właśnie na gry-usługi. Po jego odejściu z PlayStation, polityka ta się zmieniła. I choć w 2024 r. nie mamy zbyt wielu dużych premier od ekip zrzeszonych pod szyldem PlayStation Studios, w przyszłym roku ma się to zmienić. Jednak nie ma co narzekać. Już teraz jest w co grać, a ten rok wypełniony jest premierami tytułów third-party.