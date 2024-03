Nie tylko kupowanie nowych deweloperów. Studio należące do PlayStation się zamyka!

Nie tylko Microsoft. PlayStation też lubi chodzić na zakupy

Chociaż z przejęciami w branży gier wideo kojarzy się głównie Microsoft… i w sumie ciężko się temu dziwić — w końcu kupowanie takich gigantów jak Bethesda, Mojang czy Activision Blizzard, z czego to ostatnie zostało kupione za historycznie rekordową kwotę, jest rzeczą naprawdę niespotykaną. Nie powinien też dziwić fakt, że mnóstw firm z branży było tym na tyle zaaferowanych, że robiło wszystko, żeby twórcy takich serii jak Call of Duty, Diablo, World of Warcraft czy Overwatch nie trafili w ręce firmy, gdzie działem gier zajmuje się Phil Spencer.

Mimo wszystko, japońska firma również lubi chodzić na zakupy. Do grona PlayStation Studios należą tacy deweloperzy jak Bend Studios (Uncharted: Złota Otchłań, Days Gone), Bluepoint Games (Demon’s Souls PS5, Shadow of the Colossus PS4, Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a), Firesprite (Horizon: Call of the Mountain), Housemarque (Returnal) czy Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart), Team Asobi (Astro’s Playroom, The Playroom), Guerilla Games (Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Polyphony Digital (Gran Turismo), Santa Monica Studio (God of War) czy Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima).

Te studia skupiają się głównie na tworzeniu gier właśnie na platformę PlayStation, lecz ostatni — i przy okazji zdecydowanie największy zakup — to nieco inne podejście ze strony firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Mowa oczywiście o Bungie, firmie odpowiedzialnej między innymi za Halo: Combat Evolved (i kilka kolejnych odsłon serii) oraz serię Destiny, która została kupiona za 3,6 mld dolarów. To bardzo dobra wiadomość dla fanów tego typu rozrywki, tym bardziej, że przyszłe tytuły Bungie będzie można za to kupić na konsolach konkurencji. Cała kolekcja PlayStation jest więc dość pokaźna — niestety, teraz jedno ze studiów się zamknęło.

To koniec Deviation Games. Studio PlayStation się zamyka

Chociaż samo Deviation Games czy PlayStation nie zabrało oficjalnie głosu w sprawie zamknięcia studia, to wszyscy członkowie zespołu w mediach społecznościowych i na swoich profilach na LinkedIn potwierdzili, że to koniec działalności Deviation Games. Informacje te potwierdziło zweryfikowane konto „TolerLive” na Resetera, pisząc:

Mogę potwierdzić. Pisząc te słowa, aktywnie szukam nowej pracy. Zespół był naprawdę znakomity, więc mam nadzieję, że wszyscy wkrótce znajdą nową pracę. I naprawdę mam nadzieję, że ta burza w branży gier osłabnie.

Alec Hunstad napisał na LinkedIn „Po zamknięciu Deviation Games w zeszły piątek aktywnie poszukuję ról artystów postaci”, a Kriste Stull, szefowa HR w Deviation Games, opublikowała następującą wiadomość:

Z ciężkim sercem ogłaszamy zamknięcie Deviation Games. Chcę wyrazić moją najgłębszą wdzięczność całemu naszemu zespołowi. Dziękuję za całą waszą ciężką pracę, poświęcenie i wkład w Deviation. Jestem niesamowicie wdzięczna za możliwość pracy z każdym z was. Dla całej branży gier wideo: będziemy gospodarzami wydarzenia networkingowego i bardzo chcielibyśmy, aby wzięły w nim udział wszystkie firmy/studia zatrudniające osoby. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, skontaktuj się ze mną bezpośrednio. Do wszystkich osób pracujących w Deviation, zawsze będziemy pielęgnować wspomnienia, które razem stworzyliśmy. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej podróży. Idźcie po swoje!

Dlaczego Deviation Games się zamknęło?

W 2020 roku Deviation Games powstało z inicjatywy byłych członków zespołu Treyarch i twórców Call of Duty, a na czele stanęli Jason Blundell i Dave Anthony. Po osiemnastu miesiącach Blundell opuścił firmę, a w maju 2023 roku zwolniono około 90 pracowników z powodu „trudnej sytuacji”, która miała wymusić konieczność redukcji zatrudnienia. Ostatnimi czasy cała branża gier wideo nie jest w najlepszej kondycji i zwolnień jest przerażająco dużo — i Deviation Games najwyraźniej po prostu tego nie przetrwało.