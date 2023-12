Kiedyś wielkie święto graczy, dziś już tylko wspomnienie. To koniec E3

E3 - największe targi dla graczy przechodzą do historii. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili, że to koniec przygody z wydarzeniem, które jeszcze kilka lat temu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Ostatnie, w pełni stacjonarne targi E3 odbyły się w 2019 r. Rok później przez pandemię koronawirusa zdecydowano o ich odwołaniu. W 2021 r., choć pandemia wciąż trwała, targów pojawiły w formule "online only". Rok później z imprezy ponownie zrezygnowano w obawie o możliwość dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. I choć zabrakło wersji online, organizatorzy zapewniali, że E3 powróci w 2023 r. w pełni sił, z nowymi pomysłami, największymi partnerami i, co najważniejsze, w formule stacjonarnej - także dla samych graczy. Tak się jednak nie stało. E3 2023 się nie odbyło i oficjalnie już wiemy, że więcej się nie odbędą. W marcu tego roku organizatorzy tak tłumaczyli swoją decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji:

To była trudna decyzja ze względu na cały wysiłek, jaki my i nasi partnerzy włożyliśmy w organizację tego wydarzenia, ale musieliśmy zrobić to, co jest dobre dla branży i co jest dobre dla E3. Doceniamy i rozumiemy, że zainteresowane firmy nie miały gotowych dem, a wyzwania związane z zasobami sprawiły, że obecność na E3 tego lata była dla nich przeszkodą nie do pokonania. Tym, którzy zobowiązali się do udziału w E3 2023, przykro nam, że nie możemy zorganizować pokazu, na który zasługujecie i którego oczekujecie od imprez organizowanych przez ReedPop.

Na oficjalnej stronie targów E3 nie ma żadnego obszernego komunikatu. Jest tylko krótka informacja, w której organizatorzy żegnają się z graczami znanym z gier online wiadomością "GGWP" (dobra gra - z ang. good game, well played). Nieco więcej przeczytamy w komunikacie prasowym, który został przesłany m.in. do redakcji The Washington Post. Stanley Pierre-Louis - szef Entertainment Software Association mówi, że wie, jak trudno jest pożegnać się z tak uwielbianym wydarzeniem, ale to właściwa rzecz, biorąc pod uwagę nowe możliwości, jakie nasza branża ma, aby dotrzeć do fanów i partnerów. Chodzi tu oczywiście prezentacje online, które w ostatnich latach stały się głównym źródeł informacji o grach. Organizacja targów pochłania zbyt duże pieniądze, by mogły być opłacalne.