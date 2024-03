GTA 6 – drugi zwiastun i data premiery gry. Nowe informacje

Premiera GTA 6 coraz bardziej staje pod znakiem zapytania

Ostatnio pojawiło się wiele kontrowersji wokół premiery GTA 6. Mimo wcześniejszych przypuszczeń o premierze w pierwszym kwartale 2025 roku, obecnie istnieje wiele wątpliwości co do terminu premiery. Mimo to, oczekiwana kontynuacja kultowego GTA 5 zbliża się i raczej nadal można spodziewać się jej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Wiemy za to na pewno, że początkowo GTA 6 pojawi się wyłącznie na konsolach, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Niedawno informowaliśmy również, że insiderzy branżowi twierdzą, iż PS5 Pro zadebiutuje w drugiej połowie tego roku. Ma to być odpowiedzią na prognozy związane z obniżeniem sprzedaży PS5; i chociaż „zwykłe” PlayStation 5 nie jest wcale konsolą przestarzałą, to jest trochę rzeczy do ulepszenia. Okazuje się jednak, że może mieć to spore powiązanie z premierą nadchodzącego hitu Rockstar Games — w dniu premiery Grand Theft Auto VI, najlepszym możliwym wyjściem będzie zagranie w tę produkcję właśnie na PlayStation 5 Pro.

Kiedy GTA 6 będzie miało swoją premierę? Oferta pracy Rockstar zdradza nieco szczegółów

W nowym ogłoszeniu o pracę, Rockstar podjął bardziej szczegółowe działania dotyczące analizy rynku. Jak zauważył użytkownik Reddita o pseudonimie TwistLT, można było znaleźć ogłoszenie o wakacie dla rosyjskiego testera lokalizacji w Rockstar Lincoln, jednym z trzech oddziałów firmy w Anglii. Ponadto ogłoszenie to jasno określało, że jest to stanowisko tymczasowe, wyłącznie na 12 miesięcy. Mając na uwadze, że Rockstar obecnie skupia się tylko na jednym dużym projekcie, oraz to, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo w przeszłości już angażowała wszystkie swoje studia w produkcję tytułów takiego kalibru, społeczność Reddita spodziewa się, że to ogłoszenie dotyczy prac właśnie nad Grand Theft Auto 6.

Ale jak się to jednak przekłada na premierę gry? No właśnie — treść ogłoszenia sugeruje, że premiera GTA 6 w pierwszym kwartale 2025 roku jest mało prawdopodobna, wydłużając okno możliwej daty premiery o kolejne trzy miesiące. Mając więc na uwadze fakt, że deweloper w zwiastunie potwierdził premierę w 2025 roku, pojawiły się spekulacje dotyczące tego, że premiera nowej odsłony GTA może mieć miejsce po prostu w pierwszej połowie przyszłego roku.

Trzeba jednak pamiętać, że prace związane z lokalizacją, choć tradycyjnie są przeprowadzane na późniejszym etapie tworzenia gry, rzadko są ostatnim krokiem w całym harmonogramie studia. Generalnie jednak sam okres przed premierą skupia się w pełni na poprawianiu błędów oraz testowaniu ogólnej jakości. W obliczu tego wszystkiego wydaje się więc, że najbardziej prawdopodobne są doniesienia o premierze we wrześniu lub październiku 2025 roku — ale nie brakuje również plotek dotyczących tego, że w GTA 6 zagramy dopiero w 2026. Cóż, może niespodziewana obsuwa to efekt nastoletniego hakera, który przedwcześnie ujawnił, że w ogóle GTA 6 powstaje.

Kiedy nowy zwiastun GTA 6?

Niedawno informowaliśmy, że użytkownik Reddita o pseudonimie AlienUfo51 udostępnił grafikę z pełną rozpiską dat dotyczących GTA 6. Według tych informacji, drugi zwiastun GTA 6 ma pojawić się już wkrótce, a dokładnie 19 kwietnia 2024 roku. To jednak nie wszystko, co przygotował Rockstar — zgodnie ze źródłem, mamy otrzymać jeszcze trzeci zwiastun wraz z fragmentami z rozgrywki, który ma pojawić się 22 sierpnia tego roku. Warto również odnotować datę 14 marca 2025 roku, gdyż to wtedy mamy zobaczyć pełnoprawny zwiastun nowego GTA Online.

Nowe informacje są już nieco mniej optymistyczne i zakładają premierę drugiego trailera dopiero w drugiej połowie tego roku. Czy faktycznie przed lipcem Rockstar niczym się z nami nie podzieli? Czas pokaże.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.