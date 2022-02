Steam Deck odpali już niemal 300 gier. Testy nabierają tempa

W zeszłym tygodniu ponad 150 gier otrzymało zweryfikowany status w oficjalnym systemie oceniania Valve. Na tym etapie na Steam Decku zagramy w sumie w 294 gry, co wydaje się całkiem niezłym wynikiem jak na dwa tygodnie przed oficjalną premierą.

Zweryfikowany status oznacza, że dana produkcja jest w pełni kompatybilna z przenośnym komputerem osobistym od twórców Half-Life i ma dostarczyć wyjątkowe, wspaniałe i płynne wrażenia - to naprawdę słodkie i kuszące obietnice, ale czy zostaną spełnione? Dowiemy się za kilkanaście dni.

Część zweryfikowanych gier została jednak oceniona jako “grywalne”. Oznacza to, że dany tytuł bez problemu zostanie uruchomiony na Steam Decku, lecz mogą być pewne problemy z optymalizacją, co przekłada się na bardzo małą czcionkę tekstu lub nieczytelne elementy interfejsu gry.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że najważniejszym aspektem w przypadku Steam Decka jest dopasowanie gry do SteamOS - systemu operacyjnego handhelda opartego na Linuksie. Chociaż zazwyczaj nie ma z tym najmniejszego problemu, to pojawiły się pierwsze głosy dotyczące tego, że dane studio nie ma zamiaru pracować nad dostosowaniem swojej gry do sprzętu Valve. Pierwszy kamieniem rzucił Epic w przypadku Fortnite - chociaż, jak się okazało, firma ma wszelkie narzędzia, żeby jedna z najgłośniejszych gier ostatnich lat bezproblemowo działała na Steam Decku. Niewykluczone więc, że jest to czysto złośliwe zachowanie.

Prace testowe są jednak zdecydowanie trudniejsze, niż może się wydawać. Na Steam znajduje się obecnie ponad 60 tysięcy pozycji, a w obecnym tempie wydawniczym, w ciągu każdego roku przybywa kolejne około 10 tysięcy produkcji. Testowanie wszystkich gier pod kątem Steam Decka wydaje się zatem awykonalne - i zdaje mi się, że o nadrobieniu wszystkiego nikt w Valve nawet nie marzy. Problemem może być nadążanie za bieżącymi premierami, o wracaniu się do kilku lat wstecz nawet nie wspominając.

Najciekawsze pozycje z listy zweryfikowanych gier to między innymi:

Ciekawie w zestawieniu prezentują się dwie ostatnie pozycje - niedawne gry na wyłączność dla konsol Sony, w które teraz będziemy mogli zagrać na przenośnym pececie od Valve. Jakby parę lat temu ktoś powiedział, że dojdzie do takiej sytuacji, to głośno parsknąłbym śmiechem. Należy jednak przyznać, że lista wygląda naprawdę obiecująco. Valve ma powody do radości, a to zaledwie początek.

Status produkcji “grywalnej” trafił między innymi do:

Przenośny Wiedźmin 3 to akurat nic nowego - mieliśmy już w końcu do czynienia z doskonałym portem na Nintendo Switch - chociaż z pewnością na Steam Decku produkcja CD Projekt Red znajdzie wielu zwolenników.

Co ciekawe, jest kilka gier, które odrzucono. Są to między innymi:

Halo: The Master Chief Collection;

Persona 4 Golden;

Fall Guys.

Jeśli nowe duże tytuły zostaną zatwierdzone lub odrzucone, z pewnością Was o tym poinformujemy. Tymczasem nie pozostaje nam nic innego jak czekać na premierę Steam Decka!