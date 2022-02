Steam Deck jest OGROMNY. Zobaczcie jak wypada na tle popularnych konsol

Jak duży będzie Steam Deck wiadomo od pierwszych zapowiedzi. Ale co innego widzieć wymiary "na papierze", a co innego zobaczyć majestatyczność sprzętu na zdjęciach porównawczych z popularnymi konsolami.

Steam Deck to jeden z tych nadchodzących sprzętów, które budzą od groma emocji. Oto bowiem miłośnicy grania na PC którzy nie wyobrażają sobie życia bez Steama będą mogli w wygodny sposób zabrać swoje ulubione produkcje w podróż na sprzęcie prawie takim, jak Nintendo Switch. Te porównania nie są przypadkowe — bowiem nowe urządzenie Valve także ma być urządzeniem hybrydowym, ale przyświeca mu zupełnie inna filozofia pod względem oprogramowania. Zamiast eShopu — najpopularniejszy sklep z PC. Zamiast chorych cen premierowych — regularne festiwale przecen. Brzmi świetnie — zwłaszcza w połączeniu z nową opcją synchronizacji zapisów stanów gier, którą kilka dni temu ogłosiło Valve. Ale żeby nie było tak kolorowo — jeden z pierwszych posiadaczy poopowiadał co nieco na temat plusów i minusów konsolki. Teraz zaś twórca youtube'owego kanału The Phawx podzielił się fotografiami urządzenia. Z jednej strony można było sobie to wszystko wymierzyć, bo wielkość Steam Decka nie była tajemnicą — podobnie jak jego waga. Ale jeżeli nie macie wyobraźni w tym zakresie, a przy okazji nie rozrysowaliście sobie tego na kartce, to poniższe fotografie mogą was zaskoczyć. Oto jak wielki jest Steam Deck na tle klasycznego PlayStation Portable, Switcha, TurboExpress i... banana.

Jak widać — sprzęt prezentuje się POTĘŻNIE — i na widok tych fotografii ponownie wybuchła dyskusja na temat tego, czy Steam Deck będzie wygodny w użytku. Szczerze mówiąc — sam zdecydowałem o tym że Steam Decka nie kupię po tym jak tylko doczytałem, że będzie on cięższy od Switcha, który jest w mojej opinii mało komfortowy (o niewygodzie związanej z kontrolerami nawet nie wspominając ;). Ale patrząc na powyższe zdjęcia upewniam się tylko w przekonaniu że dobrze zrobiłem — choć nie powiem, chciałbym się mylić. Jeśli tak będzie, to postaram się w którymś z kolejnym rzutów kupić nowe urządzenie Valve. Ale pierwsi klienci mają otrzymać swoją konsolę już niebawem, bo 24 lutego!