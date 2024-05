Miało być PlayStation Showcase, będzie State of Play

Wszyscy w branży byli zgodni — Sony szykuje widowisko jeszcze w tym miesiącu. Chociaż maj się już kończy i większość z nas straciła już nadzieję, to japoński gigant dziś z niespodzianki zapowiedział, że jednak będziemy mieli State of Play jeszcze w maju tego roku. Na oficjalnym profilu PlayStation na X (dawniej Twitter) czytamy:

Źródło: PlayStation

State of Play powraca z ponad 30-minutową transmisją z czwartku na piątek o północy. Oglądaj na żywo aktualizacje dotyczące 14 tytułów na PS5 i PS VR2, w tym tytuły PlayStation Studios, które pojawią się jeszcze w tym roku.

Stream będzie można obejrzeć na oficjalnych kanałach PlayStation na YouTube, Twitch i nawet na TikToku. Deklaracja ponad półgodzinnej konferencji i łącznie 14 gier jest naprawdę ekscytująca i może się podobać — ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy dopiero za jakiś czas.

Jakich gier możemy spodziewać się na nowym State of Play?

Według informatora Jeffa Grubba, jutro zobaczymy takie produkcje jak Silent Hill 2 (to było oczywiste, ale trzeba zaznaczyć, że o 1:00 w nocy będzie Silent Hill Transmission, w pełni poświęcone grze opracowywanej przez krakowskie Bloober Team), Ghost of Tsushima 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, DLC do Marvel’s Spider Man 2 i nowa produkcja od Bend Studios, czyli twórców Days Gone.

Ponadto bardzo możliwe, że zobaczymy God of War: Ragnarok na PC oraz nową grę z uniwersum Astro, o której ostatnio pisał niezawodny billbil-kun. Trzeba przyznać, że to zestawienie prezentuje się naprawdę świetnie; chociaż sam liczę na jakieś duże ogłoszenie związane z PlayStation VR2 i kontynuację Bloodborne'a, a może i powrót inFamous.

Źródło: X (dawniej Twitter) / PlayStation