God of War Ragnarok wkrótce pojawi się na PC!

Billbil-kun z Dealabs, który w ostatnim czasie stał się niezwykle zaufanym informatorem w sprawach dotyczących PlayStation (między innymi dlatego, że miesiąc w miesiąc zdradza rozpiski PlayStation Plus — i nigdy się nie myli) napisał, że przygodowa gra akcji studia Santa Monica osadzona w uniwersum opartym na nordyckiej mitologii jest podobno jednym z kolejnych tytułów na wyłączność z PlayStation, które zostaną przeniesione na komputery osobiste.

Sam port Ragnaroka na pecety był spodziewany — Jim Ryan, szef PlayStation, w wywiadzie dla w zeszłym roku Famitsu bezpośrednio powiedział, że według niego obecna strategia Sony polegająca na wypuszczaniu gier na PC kilka lat po premierze konsoli jest bardzo dobra, a z jego źródeł wynika, że gracze uważają, iż czekanie kilka lat na port na PC jest „akceptowalne”. Ryan także przyznał, że odrzucił koncepcję jednoczesnego wydawania gier od PlayStation Studios na konsolach PlayStation i komputerach osobistych z systemem Windows. Mimo to, ekskluzywne tytuły ostatecznie trafią na PC, choć będzie to wymagało pewnego czasu. Dotychczasowa praktyka potwierdza tę strategię, jak miało to miejsce na przykładzie gier takich jak Marvel's Spider-Man, Days Gone, The Last of Us Part I, Horizon Zero Dawn, God of War (2018) czy Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Ogłoszenie God of War Ragnarok będzie miało miejsce na nowym PlayStation Showcase

Chociaż Sony nie zabrało jeszcze oficjalnie głosu w tej sprawie, to cała branża i insiderzy są zgodni, że już w tym miesiącu doczekamy się nowego PlayStation Showcase. Chociaż główną gwiazdą ma wtedy być Silent Hill 2 Remake, za które swoją drogą odpowiedzialne jest polskie studio Bloober Team, to według Billbil-kuna wtedy również doczekamy się zapowiedzi Ragnaroka w wersji na PC. Chociaż o dacie premiery na razie się jeszcze nie mówi, to prawdopodobnie będzie to kolejna gra — po Ghost of Tsushima: Director's Cut od Sucker Punch Productions — która z katalogu PlayStation Studios zawita na PC.

Jakiś czas temu, kiedy temat tego portu podjął Silknigth na X (dawniej Twitter), jeden z użytkowników zadał mu pytanie, kiedy dokładnie Ragnarok zawita na PC. Insider odpowiedział, że zgodnie z jego informacjami powinno wydarzyć się to w pierwszym kwartale 2025 roku. Napisał, że jeśli pojawi się wcześniej, to będzie to spora niespodzianka, jednak sam Silknigth w to wątpi. Zobaczymy więc, kiedy dokładnie się to wydarzy.

God of War Ragnarok to jedna z lepszych produkcji PlayStation ostatnich lat

God of War Ragnarok to kontynuacja „odświeżonej” serii z Kratosem w roli głównej. Akcja Ragnaroka rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach z poprzedniej części z 2018 roku. Starszy Atreus musi zaakceptować swoje przeznaczenie i wyruszyć w niebezpieczną podróż u boku swojego ojca, Kratosa, spotykając po drodze postaci takie jak Thor, Týr czy Freja. W najnowszej odsłonie God of War możemy spodziewać się klimatycznego świata, wciągającej fabuły i potężnego systemu walki. Mimo że rozgrywka przypomina tę z poprzedniej części, to nie ma mowy o nudzie — to wyjątkowe doświadczenie, które każdy gracz powinien przeżyć. Nie jest to też przypadkiem, że God of War Ragnarok zajął pierwsze miejsce w naszym rankingu TOP 10 gier 2022 roku.

Podsumowując, wkrótce, na nowym PlayStation Showcase, możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia Ragnaroka w wersji na PC. God of War Ragnarok, jako jeden z najlepszych tytułów PlayStation, przeniesie swoją nieco soulsową rozgrywkę i mitologiczną sagę na nowe terytorium komputerów osobistych.

Źródło: Billbil-kun / Dealabs

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb