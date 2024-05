Call of Duty: Black Ops 6 – tak nazywa się najnowsza część popularnej serii, która przyciąga graczy przed ekrany od ponad dwóch dekad. Activision zaprezentowało pierwszy krótki teaser i logo gry, która ma trafić do sklepów tej jesieni. Na więcej szczegółów musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka tygodni temu Microsoft potwierdził specjalne wydarzenie poświęcone grom na Xbox. 9 czerwca fani konsoli będą mogli obejrzeć Xbox Games Showcase, po którym odbędzie się dodatkowa prezentacja skoncentrowana na jednym tytule. Firma podgrzewała atmosferę, pokazując grafikę z zamazanymi informacjami o głównej grze wydarzenia, nie ujawniając jednak szczegółów. Fani odkryli, że chodzi o nowe Call of Duty, a teraz wiadomo, że podczas Black Ops 6 Direct zostaną ujawnione dodatkowe informacje o grze oraz specjalne przywileje dla graczy Xbox.

Microsoft podgrzewa atmosferę przed prezentacją i potwierdził właśnie, że Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się w dniu premiery w w abonamencie Xbox Game Pass. A to oznacza, że w przypadku konsol Xbox i prawdopodobnie komputerów PC, nie będzie trzeba kupować pełnej gry, by cieszyć się rozgrywką – zarówno tą w ramach kampanii single player oraz trybu wieloosobowego, który jest najważniejszym elementem każdej odsłony Call of Duty.

Niestety na ten moment nie ma potwierdzenia plotek i przecieków wskazujących, że obecność Call of Duty: Black Ops 6 w Xbox Game Pass oznaczać będzie podniesienie ceny abonamentu lub wprowadzenie jeszcze jednego poziomu, w którym zawarte mogą być najbardziej wyczekiwany premiery – zarówno studiów wchodzących w skład Xbox Game Studios, jak i najważniejszych partnerów 3rd party. Nie byłaby to pierwsza podwyżka cen lub zmiana oferty abonamentów.

Nowe Call of Duty w Game Passie. Czy graczy czekają podwyżki?

Na podobnym krok firma zdecydowała się w zeszłym roku tłumacząc to m.in. sytuacją na rynkach międzynarodowych i stale rosnących kosztach utrzymania infrastruktury. Niewykluczone, że do wyboru pojawi się więcej planów niż jest obecnie. Przypomnę tylko, że Microsoft zrezygnował z usługi Xbox Live Gold zmieniając ten plan w Xbox Game Pass Core – podstawowy abonament za 29 zł miesięcznie oferuje dostęp do rozgrywki multiplayer, katalog (ponad 25 pozycji) różnych tytułów i zniżki w sklepie. Jeśli do oferty dołączą kolejne plany, można podejrzewać, że będą droższe niż ten Ultimate. Ten kosztuje 62,99 zł i zawiera:

Setki wysokiej jakości gier na konsolach, komputerach i w chmurze

Nowe gry dostępne w dniu premiery

Oferty, zniżki i korzyści dla członków

Sieciowa rozgrywka wieloosobowa na konsolach

Abonament EA Play

Będziecie chętni zapłacić więcej, jeśli w ramach abonamentu dostępne będzie Call of Duty: Black Ops 6 w dniu premiery? Niewykluczone też, że podwyżek nie będzie i gracze wybierający platformy Xbox i PC dostaną jeden z największych prezentów. Call of Duty wciąż jest jedną z najchętniej kupowanych serii i każda kolejna odsłona przyciąga przed monitory i telewizory miliony graczy. Pytanie tylko, jak obecność CoD w Xbox Game Pass przełoży się na sprzedaż tej gry – można podejrzewać, że gracze PlayStation nie będą zadowoleni z takiego ruchu Microsoftu. Coś mi jednak mówi, że po kilku głośnych okrzykach sprzeciwu i tak kupią nową odsłonę swojej ulubionej serii. Już wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że termin "głosuj portfelem" nic nie znaczy i od słów do czynów jest daleka droga.