PlayStation Plus nawet od 30% taniej

Sony, podobnie jak Microsoft oferuje do swojej konsoli płatny abonament, który pozwala na dostęp do szeregu dodatkowych funkcji, w tym udostępnianych co miesiąc darmowych gier oraz możliwości rozgrywki online. PlayStation Plus dostępne jest w trzech wersjach - Essential, Extra oraz Premium, które różnią się nie tylko ceną, ale również udostępnianą zawartością. Czy jest to opłacalne rozwiązanie to jak zwykle kwestia dyskusyjna, wiele zależy od konkretnego miesiąca i gier jakie akurat trafią do oferty. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to całkiem popularna usługa, nawet pomimo swojej dosyć wysokiej ceny. Za bazowy abonament trzeba zapłacić 37 złotych miesięcznie lub 295 złotych za 12 miesięcy z góry. Z kolei wersja Premium kosztuje 70 złotych miesięcznie lub 630 złotych rocznie. Dobra wiadomość jest taka, że od jutra ceny będą nieco niższe.

Z racji akcji Days of Play, która potrwa od 29 maja do 12 czerwca, Sony umożliwi wykupienie rocznego abonamentu na usługę PlayStation Plus ze zniżką 30%. Osoby, które nie są obecnie subskrybentami będą mogły zapłacić zatem za pakiet Essential nieco ponad 200 złotych, co wydaje się już całkiem sensowną wartością. Jeśli natomiast już posiadacie abonament w wersji podstawowej, to będziecie mogli skorzystać z możliwości przejścia na wersję Extra lub Premium przez pozostały okres subskrypcji za odpowiednio 25% i 30% mniej. Na dokładne ceny w złotówkach musimy poczekać do jutra. Kwota dopłaty do wersji Extra lub Premium dla posiadaczy abonamentu Essential będzie zapewne wyliczana w zależności od tego na jak długi okres macie obecnie aktywną subskrypcję.

Nie ulega jednak wątpliwości, że następne 2 tygodnie będzie jedną z najlepszych okazji na wykupienie usługi Sony w promocyjnej cenie. Czy warto to zrobić, to już kwestia indywidualna. W czerwcu w PlayStation Plus pojawią się takie gry jak SpongeBob Kanciastoporty: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever oraz Streets of Rage 4.

źródło: Playstation Blog