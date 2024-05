Silent Hill 2 to klasyk nad klasyki — pora poznać więcej szczegółów o remake’u

Silent Hill 2 stało się klasykiem w swoim gatunku i wciąż jest pamiętane przez graczy jako jedno z najbardziej fascynujących doświadczeń. Teraz, dzięki polskiemu deweloperowi, będziemy mieli szansę ponownie zanurzyć się w tę wyjątkową grę, wzbogaconą o nowoczesne technologie i udoskonalenia. Za projekt odpowiada Bloober Team, polskie studio deweloperskie specjalizujące się w horrorze psychologicznym. Jeśli jakimś cudem deweloper ten jest Wam obcy, to studio to zostało założone w 2008 roku i ma swoją siedzibę w Krakowie. Bloober Team zdobyło uznanie dzięki swojemu podejściu do głębokiej narracji i atmosfery — najbardziej znane są ich gry takie jak Layers of Fear, Blair Witch, Observer oraz, według mnie ich najlepsza produkcja, The Medium.

Do tej pory zarówno Konami, jak i Bloober Team nie ujawnili wielu szczegółów, a informacje od twórców czy trailer pokazany na State of Play nie zdradzały zbyt wiele — głównie przypominały, że projekt istnieje i prace nad remakiem Silent Hill 2 trwają. Teraz jednak ma się to zmienić. Oficjalnie potwierdzono, że w tym tygodniu poznamy więcej szczegółów na temat wyczekiwanej gry!

Druga część Silent Hill Transmission już w tym tygodniu!

Konami w dzisiejszym poście na X (dawniej Twitter) potwierdziło, że nadchodząca transmisja poświęcona w pełni Silent Hill odbędzie się w ten czwartek, 30 maja (lecz naszego czasu 31 maja o 1:00 w nocy). We wpisie czytamy:

Potraktuj to jako zaproszenie do Silent Hill. Zajrzyj 31 maja o godzinie 1:00 na nasz kanał SILENT HILL na YouTube, gdzie pojawi się druga część #SILENTHILL Transmission, w której udostępnimy aktualizacje dotyczące gry, dokładniejsze spojrzenie na film i nowe produkty.

Nie ma wątpliwości, że główną gwiazdą tego wydarzenia będzie właśnie Silent Hill 2 Remake — wielu informatorów od dawno zapowiadało przełom w tej sprawie właśnie w maju, lecz okazuje się, że nie będzie to State of Play czy PlayStation Showcase, a po prostu Silent Hill Transmission. Do tego prawdopodobnie zobaczymy nowe szczegóły z takich produkcji jak Silent Hill: Townfall czy Silent Hill f, a także może coś nowego z Silent Hill: Ascension (chociaż w tym przypadku lepiej może o tym zapomnieć). Czekacie?

