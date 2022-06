STALKER 2 to niesamowicie wyczekiwana gra

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii STALKER. Po wielu latach doczekaliśmy się zapowiedzi oficjalnej kontynuacji, która na wszystkich zaprezentowanych materiałach wygląda wprost wspaniale. W sequelu ponownie akcja zabierze nas do postapokaliptycznej Zony, dając nam tym razem do dyspozycji wielki i rozbudowany otwarty świat. Ciężki klimat, rozbudowany świat, mnóstwo mechanik i obecność w Game Passie w dniu premiery - trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę doskonale. Niestety, im więcej czasu mija, tym gra mierzy się z większymi problemami.

Data premiery, czyli gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, już byśmy grali w STALKERA 2

Na samym początku tego roku GSC Game World zapewniało, że gra trafi w ręce graczy już 28 kwietnia. Niestety, 18 stycznia dostaliśmy informację, że studio z Kijowa będzie potrzebować nieco więcej czasu, przenosząc premierę o ponad pół roku, ustalając kolejną datę na dopiero 8 grudnia. Twórcy w oficjalnym komunikacie zapewniali, że dodatkowe siedem miesięcy pozwoli zrealizować ich wizję i osiągnąć pożądany przez stan gry. STALKER 2 to największy projekt w historii GSC i wymaga dokładnych testów oraz dopracowania. Deweloperzy uważają, że rozwój gry powinien trwać tak długo, jak to konieczne, zwłaszcza w przypadku takiego projektu - i cóż, ciężko się z nimi nie zgodzić. Kwestia przesuwania premier w branży gier wideo nie jest już szczególnie zadziwiająca, chociaż stale irytuje tak samo mocno. W tamtym czasie wiele się również plotkowało na temat tego, że ukraińskie studio pracuje nad wersją swojej gry na konsolę PlayStation 5 i że jednak gra pojawi się na sprzęcie japońskiej firmy. Do tej pory nie zostało to jednak potwierdzone i ciężko stwierdzić, czy doczekamy się takiej premiery.

Microsoft ukradkiem zdradził, że STALKER 2 pojawi się dopiero w 2023 roku

Chociaż na Xbox & Bethesda Games Showcase nie poświęcono ani minuty STALKER 2, to na tablicy ze wszystkimi premierami pod koniec konferencji można było zauważyć, że produkcja GSC Game World znajduje się na liście tytułów, które pojawią się dopiero w 2023 roku. Powód takiego stanu rzeczy jest jak najbardziej zrozumiały.

GSC Game World to ukraińskie studio, które ogłosiło zatrzymanie prac nad grą w związku z rosyjską napaścią zbrojną. Deweloperzy zadeklarowali się, że nie sprzedadzą swojej gry na terenie Rosji, zorganizowali zbiórki charytatywne na rzecz ofiar rosyjskiej napaści zbrojnej oraz delikatnie modyfikowali tytuł gry, który z STALKER 2: Heart of Chernobyl zmienił się na STALKER 2: Heart of Chornobyl. Takie zachowanie spowodowało zablokowanie oficjalnej strony nadchodzącej produkcji w Rosji, co akurat po deweloperach spłynęło, lecz pokazuje to propagandę prowadzoną w kraju zarządzanym przez Władimira Putina.

Źródło: Depositphotos

STALKER 2 - kiedy możemy spodziewać się premiery?

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że Microsoft obiecał, iż wszystkie gry z planszy pojawią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wygląda więc na to, że STALKER 2 najpóźniej trafi na nasze komputery osobiste z systemem Windows i konsole Xbox do czerwca 2023 roku. Oczywiście, jest to ponad roczne opóźnienie względem pierwszej planowanej daty premiery, jednak w tym wypadku zwyczajnie nikt nie ma prawa jakkolwiek winić GSC Game World za taki stan rzeczy.

Pozostaje mieć nadzieję, że cała załoga studia deweloperskiego dobrze radzi sobie z całą tragiczną sytuacją i będzie w stanie dokończyć swoją produkcję w spokojnych, jak najbardziej odpowiednich warunkach. W tej sytuacji to jest najważniejsze, a na powrót do Zony gracze poczekają tyle, ile będzie trzeba.