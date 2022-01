Wszyscy fani serii czekający na STALKER 2: Heart of Chernobyl będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak GSC Game World poinformowało za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, premiera z 28 kwietnia została przełożona aż na 8 grudnia. Jest to zgodne z wieloma niedawnymi przeciekami - chociaż insiderzy, którzy informowali o opóźnionej premierze, uważali, że powodem jest przygotowywanie wersji na PlayStation 5.

Twórcy w oficjalnym komunikacie piszą jednak, że dodatkowe siedem miesięcy produkcji są potrzebne, aby zrealizować ich wizję i osiągnąć pożądany przez stan gry. STALKER 2 to największy projekt w historii GSC i wymaga dokładnych testów oraz dopracowania. Deweloperzy uważają, że rozwój gry powinien trwać tak długo, jak to konieczne, zwłaszcza w przypadku takiego projektu. Nie ma zatem informacji o rzekomej premierze na PS5, ale wszystko przed nami.

Ukraińskie studio zaznacza jednocześnie, że chociaż nie była to dla nich łatwa decyzja do podjęcia, to była konieczna - gdyby nie opóźnienie, otrzymalibyśmy produkcję, która nie została w pełni dopracowana. Mimo wszystko, przykro się temu przygląda - branża gier wideo nauczyła nas już tego, żeby żadnej podawanej daty premiery nie brać na poważnie. Ciężko być ufnym w tej kwestii.

STALKER 2: Heart of Chernobyl ponownie przeniesie nas do postapokaliptycznej Zony, tym razem stawiając przed nami wielki i rozbudowany otwarty świat. Warto zaznaczyć, że gra w dniu premiery trafi do abonamentu Xbox Game Pass, zarówno na konsolach, jak i na komputerach osobistych. Pełną listę gier, które w dniu premiery pojawią się w usłudze Microsoftu, możecie znaleźć pod tym linkiem. STALKER 2 na dyskach Xbox Series X oraz Series S zajmie aż 180 GB, co może w szczególności odstraszyć posiadaczy drugiego sprzętu. Miejmy jednak nadzieję, że będzie warto zrobić miejsce na dysku dla nowej produkcji GSC Game World.