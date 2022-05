Wiedźmin 3 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec tego roku!

Wiedźmin 3 jest niewątpliwie jedną z najważniejszych gier RPG wszech czasów. Przygody Geralta z Riwii cieszą się niesłabnącą popularnością — a co najlepsze, starzeją się naprawdę godnie. Powrót do nich po latach nie boli, wręcz przeciwnie — daję od groma frajdy. O tym że Wiedźmin 3 (wraz ze wszystkimi dodatkami) otrzyma aktualizację dla nowej generacji konsol wiemy od dawna. Ale przez zamieszanie z Cyberpunk 2077 i problemy z projektem w związku z przejęciem prac od rosyjskiej ekipy, do tej pory CD Projekt RED nie odawał oficjalnej daty premiery. Dzisiaj, w ramach świętowania 7 rocznicy premiery gry, się to zmienia. Poznaliśmy właśnie przybliżoną datę premiery Wiedźmina 3 dla konsol nowej generacji.

IV kwartał 2022 będzie gorący. Wiedźmin 3 wtedy doczeka się liftingu na nowej generacji konsol

Dokładne daty jeszcze nie padły — wiemy tylko, że gra przystosowana do nowych sprzętów trafi na rynek w ostatnim kwartale tego roku. W sam raz na długie, jesienne, wieczoru. A przynajmniej taką obietnicą świecą dzisiaj oficjalne media społecznościowe producenta. Choć nie ukrywam, że mając w pamięci wszystkie opóźnienia CP2077 i premierową wersję gry, jako gracz będę znacznie mniej zawiedziony opóźnieniem, niż równie niedopracowaną wersją jednej z najbardziej kochanych gier ostatnich lat.

W dzisiejszym komunikacie firma informuje o wersji konsolowej. Przy pierwszych zapowiedziach usprawnionych przygód Geralta z Riwii mówiono, że ma ona ukazać się równocześnie z odświeżoną wersją dla komputerów. Jaki będzie finał — mamy się dowiedzieć nadchodzącej jesieni. Z pewnością będzie to miła rozgrzewka i zajęcie podczas wyczekiwania z utęsknieniem nowej części Wiedźmina, nad którą prace oficjalnie potwierdzono tej wiosny.