Gry wideo blokowały Rosję, czas na zmianę ról. Rosja blokuje stronę STALKERA 2

Rosja odgrodziła się żelaznym murem cenzury od wszystkiego, co mogłoby zburzyć propagandową narrację Putina. Każda nawet najmniejsza wzmianka o wsparciu dla Ukrainy jest natychmiastowo blokowana przez Roskomnadzor, państwowy organ zajmujący się kontrolą mediów. Cenzorzy muszą tam mieć pełne ręce roboty. Rosjanie mają na tym punkcie tak dużą obsesję, że blokują nawet strony internetowe gier wideo. Tak też stało się z witryną nowej odsłony Stalkera, która na wniosek rosyjskiej prokuratury została zbanowana na terenie kraju.

Ban za wsparcie Ukrainy

Za kultowego Stalkera odpowiada ukraińskiej studio GSC Game World, więc zapewne już pochodzenie studia było dla rosyjskich organów niewygodne. Powodów zablokowania strony Stalkera jest jednak trochę więcej. Przede wszystkim firma jakiś czas temu zakomunikowała, że nie ma zamiaru sprzedawać najnowszej produkcji na terenie Rosji, podobnie jak wielu innych międzynarodowych producentów. Druga kwestia to otwarte wsparcie developera dla Ukrainy oraz organizowanie zbiórek charytatywnych przeznaczonych na pomoc ofiarom konfliktu.

Szalę goryczy urzędników z Roskomnadzor przelała jednak nakładka z Ukraińską flagą i podpisem „Support Ukraine now”, która wyświetla się na stronie głównej. Po kliknięciu wyświetlają się informacje o zbrodniczym bombardowaniu ukraińskich miast przez Rosję, oraz prośba o wsparcie wraz z numerem rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat. Co ciekawe znajdują się tam także odnośniki do portfeli kryptowalutowych, dzięki czemu pomoc może odbywać się także przy użyciu walut cyfrowych. W efekcie tych działań rosyjscy cenzorzy zablokowali dostęp do strony na wniosek krajowej prokuratury.

STALKER 2: Heart of Chornobyl to długo wyczekiwana kontynuacja postapokaliptycznej serii. Prace nad grą były już na finiszu, jednak z uwagi na wojnę premiera produkcji została przeniesiona na grudzień. Aktualnie wszelkie działania zostały wstrzymane, a firma skupia się na wsparciu ukraińskich służb w walce z rosyjskim okupantem.

Stock image from Depositphotos