Smartfon ocalił życie ukraińskiemu żołnierzowi

To już kolejny taki przypadek. Trzymany w kieszeni telefon zatrzymał pocisk wystrzelony przez rosyjskiego agresora.

Wojna na Ukrainie trwa i nic nie wskazuje na to, by miała się szybko zakończyć. W morzu tragicznych informacji od czasu do czasu pojawiają się jednak rzeczy pozytywne, takie jak ta. Tym razem w roli głównej wystąpił iPhone 11 Pro. Na filmie udostępnionym na platformie reddit widzimy, jak żołnierz pokazuje smartfon w który trafił pocisk wystrzelony przez wroga. Tył jest zniszczony, ekran rozstrzaskany, ale na szczęście telefon zatrzymał kulę. Film możecie zobaczyć tu.

To nie pierwszy tego typu przypadek. O podobnej sytuacji pisał Krzysztof Rojek. Wtedy również kula trafiła w smartfon dzięki czemu żołnierzowi nic się nie stało. Na filmie nakręconym w okopach widać, jak opowiada o zdarzeniu swojemu koledze i prezentuje mu telefon w etui w którym wciąż tkwi kula. W tle słychać strzały.

Pocisk wbił się w telefon bokiem, co może sugerować albo rykoszet, albo karabin ze zużytym gwintem lufy. Wtedy pocisk podczas wystrzału nie jest poprawnie stabilizowany i nie leci prosto.

W tym momencie na Ukrainę trafiło z Polski około 250 czołgów T-72M1 i T-72M1R. Z kolei do naszego kraju mają trafić Abramsy M1A1 SEPv3.

Mówi się również, że Ukraina ma otrzymać samoloty F-16 i F-15, co jest bardzo dobrą wiadomością. Ile znaczy nowoczesne natowskie uzbrojenie pokazują już HIMARS-y czy Kraby. F-16 i F-15 znacząco poprawiłyby pozycję ukraińskiego lotnictwa, tym mocniej, że nie będzie problemów z ich serwisem i zaopatrzeniem w amunicję.

O najnowszych dostawach broni na Ukrainę pisał w tym artykule Krzysztof Kurdyła.