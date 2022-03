Ukraina walczy o życie sprzedając NFT. Co Wy na to?

Rząd Ukrainy postanowił zbierać fundusze, wydając kolekcję unikatowych tokenów opartych na blockchainie. Ukraiński Minister ds. Transformacji Cyfrowej, Mychajło Fedorow, ogłosił uruchomienie kolekcji na Twitterze, chwaląc się, że „podczas gdy Rosja używa czołgów do zniszczenia Ukrainy, my polegamy na rewolucyjnej technologii blockchain”.

Wszystkie środki ze sprzedaży trafią do Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, aby wesprzeć armię i ludność cywilną Ukrainy. Kolekcja została zatytułowana Meta History: Museum of War. Tokeny zawierają kluczowe i najważniejsze wydarzenia z wojny wraz z dodatkową ilustracją. W tej chwili kolekcja zawiera 54 tokeny i wszystkie trafią do sprzedaży już w przyszłym tygodniu, na platformie Fair.xyz.

Ta kolekcja NFT zastępuje poprzednią deklarację o dostarczeniu darmowych tokenów osobom, które zdecydowały się przekazać się środki Ukrainie w formie kryptowalut. Taki sposób “wynagrodzenia” stawiał wiele znaków zapytania, więc finalnie postanowiono z niego zrezygnować.

Kryptowaluty odegrały sporą rolę po obu stronach wojny, ale w szczególności okazała się przydatna dla Ukrainy. Atakowany kraj wykorzystał ją do ominięcia ograniczeń banków, co również pozwoliło na uzyskanie niesamowitych zysków od darczyńców. O blockchainie można zatem mówić wiele, jednak trzeba przyznać, że potrafi odegrać pozytywną rolę - chociaż muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego ruchu ze strony ukraińskiego rządu.

Źródło: Mychajło Fedorow (Twitter)

Stock Image from Depositphotos