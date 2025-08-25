Biedronka z nowym hitem. Efektowny i tani

W Lidlu rozpoczęła się nowa seria promocji. Tym razem klienci będą mogli zaopatrzyć się w przydatny sprzęt ogrodowy, który pomoże w zadbaniu o zieleń na własnej posesji.

Od soboty, 30 sierpnia, sieć Lidl wprowadza do sprzedaży nowe promocje na elektronikę ogrodową marki Parkside. W ofercie pojawią się urządzenia, które mają ułatwić zarówno podstawowe prace pielęgnacyjne, jak i bardziej wymagające zadania przydomowe. To świetna okazja, by przygotować ogród na nadchodzącą jesień i zaopatrzyć się w sprzęt, który znacząco usprawni codzienną pielęgnację zieleni.

Akumulatorowe narzędzia w Lidlu na promocji

Na szczególną uwagę zasługuje akumulatorowy sekator Parkside 4 V, dostępny w cenie promocyjnej 79,99 zł. Sprzęt wyposażono w ostrza ze stali szlachetnej, które poradzą sobie z gałęziami o grubości do 8 mm. W zestawie klient otrzymuje ładowarkę USB-C, klucz płaski oraz klucz do ostrza. To urządzenie będzie nieocenione podczas pielęgnacji krzewów, winorośli czy młodych drzewek.

Jesienne sprzątanie liści stanie się prostsze dzięki odkurzaczowi Parkside o mocy 2600 W. Urządzenie łączy w sobie trzy funkcje: dmuchawy, odkurzacza do liści oraz rozdrabniacza. Dzięki dużemu otworowi wlotowemu sprzęt skutecznie zbiera liście, a wbudowany mechanizm rozdrabniania zmniejsza ich objętość nawet dziesięciokrotnie. Do tego dochodzi worek o pojemności 34 l, który ułatwia opróżnianie odpadów. Cena w promocji spada z 129 zł na 99 zł.

Posiadacze pił łańcuchowych również znajdą coś dla siebie. Elektryczna ostrzałka Parkside PEGSG 85 A o mocy 85 W dostępna jest teraz za 99 zł (zamiast 139 zł). Urządzenie wyposażono w tarczę szlifierską o średnicy 104 mm oraz regulację kąta szlifowania. Dzięki temu pielęgnacja i ostrzenie łańcuchów staje się szybsze.

Największą obniżkę otrzymały nożyce do żywopłotu Parkside z teleskopowym trzonkiem i mocą 710 W. Zamiast 279 zł zapłacimy 229 zł. Sprzęt ma regulowany kąt cięcia (od -90° do +90°), długość ostrza 41 cm oraz zasięg pracy do 2,6 m dzięki aluminiowej rurze z elementem przedłużającym. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o wysokie krzewy czy żywopłoty, bez konieczności używania drabiny.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb