Wynajmij zbombardowany pokój. Ukraina szydzi z Rosji podrabianym AirBnb

Ukraińska agencja kreatywna stworzyła sfabrykowaną wersję AirBnb, zapraszając Rosjan do wynajmu zbombardowanych apartamentów

Kpienie z Rosji wychodzi Ukrainie wyjątkowo dobrze. Podstawą wojny psychologicznej jest wyśmianie przeciwnika i karykaturalne przedstawienie jego działań. Nie inaczej dzieje się w przypadku wojny za naszą wschodnią granicą. Internet kipi od memów, gifów, prześmiewczych wideo, a nawet gier. Ukraińcy wpadli na kolejny pomysł sarkastycznego wypunktowania Rosjan. Tym razem poprzez ukazanie zniszczonych ukraińskich mieszkań, zapraszając najeźdźców do… wynajmu.

Apartament z widokiem na zbrodnie

RusMir, tak nazwa się sfabrykowana wersja serwisu AirBnb, którą ukraińska agencja kreatywna Bickerstaff.734 przygotowała w ramach ukazania obywatelom Rosji prawdziwego oblicza „operacji specjalnej”. Fotografie zdewastowanych bombardowaniami ukraińskich bloków i domów same w sobie są mocno wymowne, ale do podkręcenia emocji użyto odrobiny chłodnego sarkazmu. Na stronie rusmir.com.ua, która wizualnie przypomina popularną witrynę do krótkoterminowego wynajmu mieszkań, zamieszczono zdjęcia sypiących się nieruchomości opatrzonych ironicznie pozytywnymi opisami.

Źródło: RusMir

„Malowniczy widok na miasto, balkon otwarty pod każdym względem, niewybuch rakiety w łazience, może pachnieć dymem – ale to od sąsiadów.”

Każda z ofert „wynajmu” opatrzona jest autentyczni fotografiami zniszczeń wyrządzonych przez rosyjskie wojska i wymownymi tytułami pokroju „niezapomniane doznania z rosyjskiego świata”.

Prawda o wojnie

Oczywiście cały ten prześmiewczy projekt prowadzi do znacznie poważniejszego celu. Po każdą ofertą umieszczono link z podpisem „prawda o wojnie, którą nazywa się pokojem”. Odnośnik prowadzi do kanału na Telegramie, poświęconego rzeczywistej relacji z wojny. Rosjanie często odwiedzali Ukrainę w celach turystyczno-rekreacyjnych, a przypomnijmy, że Booking czy faktyczne AirBnb wycofały się z Rosji po agresji putinowskich wojsk. Bickerstaff.734 ukazuje, jak wygląda „ruski mir” a praktyce, pełen zniszczeń, gruzów i pogardy dla ludzkiego życia.