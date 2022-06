Apple szuka ludzi do pracy przy polskiej wersji Siri. Wygląda na to, że asystent głosowy w naszym ojczystym języku jest bliżej niż kiedykolwiek.

Firma z Cupertino na swojej stronie rozpoczęła poszukiwania tłumaczy technicznych do lokalizacji oprogramowania na język polski. Miejsce pracy to co prawda Cork w Irlandii, jednak całość w stu procentach skupia się na naszym ojczystym języku, co tylko potwierdzają wymogi pracy. Te są następujące:

Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;

praktyczne doświadczenie z narzędziami CAT;

doświadczenie w tłumaczeniach technicznych oprogramowania dla użytkowników na język polski;

doskonała praca zespołowa i umiejętności interpersonalne;

najnowsza wiedza o polskiej kulturze;

wrażliwość na kwestie wielojęzyczne i wielokulturowe;

wybitne umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.

Podobne ogłoszenia pojawiły się na początku tego roku, jednak po czasie zniknęły - z tego względu sporo osób uważało, że odnosiło się to wyłącznie do Tłumacza Apple, który po WWDC 2022 zaczął obsługiwać język polski. Ciężko jednak stwierdzić, czy ponowne ogłoszenie może sugerować pojawienie się asystenta w naszym języku - podobna oferta pracy pojawiła się już w 2020 roku, jednak na niewiele się to zdało. Jest wiele niewiadomych, to z pewnością, lecz iskierka nadziei nie chce zgasnąć.

Źródło: Apple

Biorąc pod uwagę, że Google i Huawei mają już swojego asystenta w języku polskim, to już zdecydowanie pora na Siri po polsku. Oczywiście, nic nie jest pewne - może się okazać, że to tylko złudne nadzieje i poszukiwani tłumacze będą pracować zaledwie przy aplikacjach. Z drugiej jednak strony, w ogłoszeniu możemy przeczytać “Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za lokalizację oprogramowania Apple i Siri”.

Niedawno spekulowaliśmy, kiedy Siri wreszcie przemówi po polsku. Chociaż sporo optymistycznych plotek sprawiało wrażenie, że ta przełomowa nowość ma pojawić się już w iOS 16, to jeszcze musimy obejść się smakiem. Apple jednak coraz bardziej rozpycha się łokciami na naszym ojczystym rynku, więc niczego nie można wykluczyć. Cóż, na ten moment pozostaje liczyć, że “Siri” w ogłoszeniu pracy nie wzięło się tam przypadkiem i kalifornijski gigant wreszcie opracuje swojego asystenta po polsku, co dałoby nam cały ogrom możliwości - chociażby lepsze korzystanie z całego ekosystemu Apple i wprowadzenie świetnego HomePoda mini na nasz rynek.

Źródło: Apple