Google sprawiło, że głód na asystentów mówiących po polsku zdecydowanie wzrósł

Siri pierwszy raz pojawiła się w 2011 roku i w tej chwili obsługuje ponad 20 języków, jednak na tej liście nie znajduje się język polski. O wielu przydatnych funkcjach asystentów głosowych wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę już wcześniej, lecz zdaje się, że największy głód na asystentów mówiących po polsku zrobiło Google - w końcu dopiero wtedy mogliśmy w pełni tego zaznać, gdyż ani Apple, ani Amazon, nie sprawili nam takiej przyjemności.

Zarówno Siri, jak i Alexa, stale nie mówią w naszym ojczystym języku. Pewnie, dużo osób zna doskonale angielski i ta bariera językowa nie jest aż taką przeszkodą, lecz nie można odmówić, że asystent mówiący po polsku jest zwyczajnie wygodniejszy - pod każdym względem. Poza takimi funkcjami jak przeprowadzanie zabawnych dialogów, proszenie o opowiedzenie dowcipów i innych tego typu pobocznych interakcji, asystent zwyczajnie zwiększa wygodę codziennego życia. Najwyższa już zatem pora, żeby Siri przemówiła po polsku.

Siri to doskonały element ekosystemu Apple, z którego mało kto z nas korzysta

Siri odgrywa bardzo dużą rolę w całym ekosystemie Apple, lecz niestety, mało który polski użytkownik korzysta z asystenta głosowego na co dzień. Siri znajdziemy w iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac, zegarkach Apple Watch, słuchawkach AirPods i to na nim oparty jest HomePod mini, który z tego względu nie jest nawet oficjalnie sprzedawany na naszym rynku - a wielka szkoda. Biorąc pod uwagę, że nawet asystent Huawei mówi po polsku, Apple powinno pracować nad wprowadzeniem języka polskiego - bo abstrahując od zachcianek Polaków, najzwyczajniej w świecie wypada.

Wygląda na to, że może się to zmienić. Polska Siri jest bliżej niż kiedykolwiek

Dyrektor generalny GetResponse i ClickMeeting, Simon Grabowski, zwrócił w swoim tweecie uwagę na ofertę pracy, która pojawiła się na początku tego roku na LinkedIn. Zadanie pracownika zostało opisane jako odsłuchiwanie i transkrypcja plików audio oraz ocenianie reakcji Siri - a co najważniejsze, chociaż oferta była skierowana do osób mieszkających w Irlandii, w wymogach znajdowała się biegła znajomość języka polskiego oraz rozumienie niuansów werbalnych w polskim dialekcie.

Źródło: Twitter @simongrabowski

Cała ta sytuacja sugeruje, że Apple ma już opracowaną Siri w języku polskim i zaledwie poszukuje ludzi, którzy będą w stanie dokładnie przetestować gotowe już algorytmy. Składa się to wszystko ze sobą, kiedy weźmiemy pod uwagę, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo już w 2020 roku szukała pracowników posługujących się polskim językiem.

Tłumacz od Apple w języku polskim to kolejny krok w stronę Siri?

Po tegorocznym WWDC na stronie Apple pojawiła się informacja, że Tłumacz firmy z Cupertino wreszcie będzie dostępny w języku polskim. Do tej pory użytkownicy sprzętów Apple byli zmuszeni sięgać po inne tłumacze (najczęściej od Google) - wygląda jednak na to, że Apple faktycznie chce coraz bardziej rozpychać się łokciami na polskim rynku, co dla nas jest oczywiście świetną informacją.

Podchodząc sceptycznie do sprawy, można stwierdzić, że oferta z końca lutego tyczyła się właśnie tego Tłumacza. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że od blisko dwóch lat kalifornijski gigant przymierza się do polskiego rynku i rozwija funkcje w ym kierunku, ciężko nie łudzić się o to, że Siri wreszcie przemówi w języku polskim.

Pewnie, można korzystać z Asystenta Google na urządzeniach z iOS - ale to nigdy nie będzie to samo. Urządzenia Apple i Siri to zwyczajnie papużki nierozłączki i jest to jedyny sposób, żeby wygodnie i przyjemnie korzystać z asystenta głosowego na sprzętach z nadgryzionym jabłkiem w logo. Do tej pory przytrzymywanie Digital Crown było zbędne, a dotknięcie palcem przycisku uruchamiającą Siri na touch barze w MacBooku wyłącznie irytowało - pora, żeby to się zmieniło.

HomePod mini po polsku? Tak, poproszę. Sterowanie CarPlay za pomocą głosu? Jeszcze jak! Może jestem przesadnym optymistą, lecz naprawdę głęboko wierzę, że iOS 17 wprowadzi tę jakże upragnioną funkcję.