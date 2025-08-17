Dysk Google zaktualizowany. Jest ładniej i wygodniej

Dysk Google na Androida przechodzi metamorfozę - podobnie jak reszta produktów Google, również zostaje dostosowany do estetyki Material 3 Expressive. To ewolucja interfejsu, która nie szokuje i nie zaskakuje specjalnie zmianami, ale wyraźnie czyni aplikację ładniejszą i wygodniejszą w użyciu.

Najbardziej rzuca się w oczy odświeżony pasek wyszukiwania. Ikona menu i zdjęcie profilowe zostały wyciągnięte poza pole wyszukiwania, które zyskało większą wysokość i bardziej wyraziste pole kliknięcia. Po tym jak animacja ze znakiem Dysku Google się zakończy, w centralnej części aplikacji pojawia się podpowiedź "Szukaj w Dysku". Niby drobnostka, ale dla tych którzy nie są obyci z aplikacją - może okazać się sporym usprawnieniem w kwestii korzystania z aplikacji.

Ponadto zamiast szeregu indywidualnych kafelków, cały widok plików (lista lub siatka) ląduje w jednym, lekko przyciemnionym, zestawie kontrastującym z tłem. Taki zabieg porządkuje hierarchię informacji: pliki stanowią jedną całość, a karty, przyciski i nagłówki nie odciągają od nich uwagi. Jest czytelniej niż dotychczas. W zakładce Pliki pojawia się przełącznik w stylu , dzięki któremu błyskawicznie możemy zamienić listę na siatkę (i odwrotnie) jednym stuknięciem w ekran. Warto też zaznaczyć, że znacznik aktywnej zakładki u góry jest mniejszy i mniej rozpraszający, co sprawia że aplikacja staje się jeszcze czytelniejszą i minimalistyczną.

Źródło: https://9to5google.com/2025/08/16/google-drive-material-3-expressive/

Wysokość dolnej belki nawigacyjnej pozostaje bez zmian, co z pewnością docenią wszyscy regularni użytkownicy Dysku Google - bowiem pamięć mięśniowa robi swoje. Ale warto też mieć na uwadze, że cały ten redesign jest spójny z innymi aplikacjami Google w nurcie Material 3 Expressive. Więcej miejsca, mocniejsze akcenty na elementach interaktywnych i płynne animacje, które nie tylko efektownie wyglądają, ale też zostają przygotowane w sposób który nie zamula pracy urządzenia.

Nowa wersja Dysku Google już trafia do użytkowników

Nowa wersja aplikacji Dysk Google na Androida oznaczona jest numerkiem 2.25.310.0 i już trafia do użytkowników. Jak to zwykle jednak u Google bywa: nowości wdrażane są stopniowo, dlatego jeżeli jeszcze nie widzicie nowości, to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Prawdopodobnie trafią do was w ciągu najbliższych kilku dni lub tygodni.

Zmiany Material 3 Expressive w Dysku Google nie wywracają aplikacji do góry nogami, ale spokojnie. Nie muszą. To jedne z takich zmian, które wprowadzają zestaw usprawnień. Aplikacja nie tylko lepiej wygląda, ale też wygodniej się z niej korzysta - co w gruncie rzeczy jest kluczowe z perspektywy użytkownika. Widać, że internetowy gigant w ostatnich miesiącach dość mocno przykłada się do usprawniania swoich produktów i dbania o nie na wielu płaszczyznach. Fajnie jest obserwować takie zmiany, bo można było odnieść wrażenie, że pod tym względem Google ustępuje konkurencji. No cóż: najwyraźniej już nie, i bardzo dobrze!