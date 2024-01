Siri MUSI już przemówić po polsku. Apple nie może dłużej czekać

Co się jeszcze musi stać, żebyśmy mogli rozmawiać z Siri po polsku? To naprawdę najwyższy czas, żeby Apple poświęciło trochę uwagi swojemu asystentowi.

Siri ma już prawie 13 lat. To najwyższa pora, żeby zaczęła mówić po polsku

Siri pierwszy raz pojawiła się w 2011 roku i w tej chwili obsługuje ponad 20 języków, jednak na tej liście po dziś dzień nie znajduje się język polski. O wielu przydatnych funkcjach asystentów głosowych wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę już wcześniej, lecz zdaje się, że największy głód na asystentów mówiących po polsku zrobiło Google — w końcu dopiero wtedy mogliśmy w pełni tego zaznać, gdyż ani Apple, ani Amazon, nie sprawili nam takiej przyjemności.

Zarówno Siri, jak i Alexa, stale nie mówią w naszym ojczystym języku. Pewnie, dużo osób zna doskonale angielski i ta bariera językowa nie jest aż taką przeszkodą, lecz nie można odmówić, że asystent mówiący po polsku jest zwyczajnie wygodniejszy dosłownie pod każdym względem. Poza takimi funkcjami jak przeprowadzanie zabawnych dialogów, proszenie o opowiedzenie dowcipów i innych tego typu pobocznych interakcji, asystent zwyczajnie zwiększa wygodę codziennego życia.

Zadawanie mu pytań podczas gotowania bez maziania brudnym palcem po ekranie, zapytanie o prognozę pogody na dzisiejszy wieczór czy najbliższe dni, ustawienie minutnika, zaplanowanie budzików, włączenie świateł (jeśli mamy inteligentne oświetlenie w domu), zamknięcie bramy i wiele, wiele więcej. Nie ma wątpliwości, że robienie tego wszystkiego po polsku byłoby po prostu wygodniejsze — a i wtedy głośniki Apple HomePod mogłyby oficjalnie pojawić się w Polsce; bo chociaż możemy je kupić, to nie jest to produkt oficjalnie dostępny w naszym kraju.

Siri to podstawa ekosystemu Apple. Skoro potrafi Google, Samsung czy nawet Huawei, to Apple również powinno

Siri odgrywa bardzo dużą rolę w całym ekosystemie Apple, lecz niestety, mało który polski użytkownik korzysta z asystenta głosowego na co dzień. Siri znajdziemy w iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac, zegarkach Apple Watch, słuchawkach AirPods i wspomnianych inteligentnych głośnikach HomePod. Biorąc pod uwagę, że nawet asystent Huawei mówi po polsku (serio), że Asystent Google już wiele lat temu przemówił w naszym języku, a nawet nowe funkcje na smartfonach Samsunga wprowadzone w ramach Galaxy AI działają po polsku, to Apple powinno czym prędzej pracować nad wprowadzeniem języka polskiego — bo abstrahując od zachcianek użytkowników z Polski, najzwyczajniej w świecie wypada.

Szczególnie, że mamy teraz czasy, kiedy sztuczna inteligencja ma swój peak. Nawet ChatGPT pisze z nami po polsku, a co więcej, możemy z nim również po polsku rozmawiać. W erze prężnie rozwijającej się sztucznej inteligencji, Siri nie tylko wreszcie może stać się mądrzejsza i może zacząć rozmawiać z nami płynnie, rozumiejąc pośrednie prośby, a nie tylko wyraźne polecenia, ale powinna robić to wszystko również we wszystkich językach. Uważam, że Apple zyskałoby naprawdę wiele w oczach polskich klientów, gdyby Siri nauczyła się polskiego — i jednocześnie jestem pewien, że dla giganta z Cupertino naprawdę nie byłby to wielki problem.

Apple czasem podejmuje dziwne decyzje. Ignorowanie rynku składanych smartfonów po dziś dzień, zero informacji w kwestii sztucznej inteligencji, konwertowalny MacBook dalej wydaje się abstrakcją, a zamiast tego wypuszczanie na rynek gogli za niemal 20 tysięcy złotych. Nie zrozumcie mnie źle — jestem fanem Vision Pro i bardzo interesuje mnie ten produkt, ale jednocześnie fajnie by było nadążać za konkurencją i obecnymi trendami. Głęboko więc wierzę, że 2024 rok będzie tym, w którym firma zarządzana przez Tima Cooka sięgnie po technologię AI, a jednym z efektów będzie właśnie mądrzejsza Siri mówiąca po polsku.

Apple, proszę. To już najwyższa pora, a Wy nie mieliście łatwiej

Pewnie, można korzystać z Asystenta Google na urządzeniach z iOS — ale to nigdy nie będzie to samo. Urządzenia Apple i Siri to zwyczajnie papużki nierozłączki i jest to jedyny sposób, żeby wygodnie i przyjemnie korzystać z asystenta głosowego na sprzętach z nadgryzionym jabłkiem w logo. Do tej pory przytrzymywanie Digital Crown było zbędne, a dotknięcie palcem przycisku uruchamiającą Siri na touch barze w MacBooku wyłącznie irytowało - pora, żeby to się zmieniło. HomePod działający po polsku? Tak, poproszę. Sterowanie CarPlay za pomocą głosu? Jeszcze jak! Mądra Siri mówiąca w naszym ojczystym języku to obowiązek. 2024 musi wreszcie to zmienić.