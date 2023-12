Dziennikarze szpiegowani przez rządowych hakerów. Partia obwinia za to... Apple

Technologiczny świat obiegła głośna informacja o śledzeniu dziennikarzy przez rząd Indii przy pomocy oprogramowania Pegasus. Na światło dzienne wyciągnęli ją redaktorzy Washington Post, a w dochodzeniu wzięło udział Amnesty International. Organy rządowe, zamiast zająć się sprawą inwigilacji krajowych dziennikarzy, skierowały zarzuty w stronę Apple, bo to właśnie na smartfonach z nadgryzionym jabłkiem zostało zainstalowane oprogramowanie szpiegujące.

Partia Bharatiya Janata oskarżona o szpiegowanie – w odwecie bierze Apple pod lupę?

Dziennikarze w Indiach stają się coraz bardziej zagrożeni inwigilacją ze strony rządu premiera Narendry Modiego, który już w poprzednich latach był oskarżany o zastraszanie mediów i nielegalne monitorowanie przeciwników politycznych. Wspomniany atak przy pomocy oprogramowania Pegasus datowany jest na październik bieżącego roku i dotyczy Siddhartha Varadarajana z redakcji The Wire i Ananda Mangnale z The Organized Crime and Corruption Reporting Project. Na ich iPhone’ach wykryto oprogramowanie szpiegujące, co potwierdza sierpniowe ostrzeżenia ekspertów Apple, ostrzegających niezależnych dziennikarzy przed potencjalną możliwością ingerencji rządowych hakerów w ich urządzenia.

Źródło: Depositphotos

Co ciekawe jednak partia Bharatiya Janata skierowała ostrze swojego gniewu nie we własne struktury, a w samo Apple, które zostało – jak donosi Amnesty International – zbadane przez rząd Modiego pod kątem bezpieczeństwa urządzeń. AppleInsider informuje, że wyżsi urzędnicy rządzącej partii posunęli się nawet do namawiania przedstawicieli Apple w Indiach, aby bagatelizowali wpływ ostrzeżeń o możliwym wykorzystaniu oprogramowania do inwigilacji.

„Nasze najnowsze ustalenia pokazują, że dziennikarzom w Indiach coraz częściej grozi bezprawna inwigilacja tylko za wykonywanie swojej pracy, a także inne narzędzia represji, w tym pozbawienie wolności na mocy drakońskich przepisów, kampanie oszczerstw, nękanie i zastraszanie” – Donncha O Cearbhaill, szef działu Laboratorium Bezpieczeństwa w Amnesty International

Rząd Modiego odmówił współpracy z komisją badającą sprawę, powołaną przez Sąd Najwyższy, tym samym nie potwierdzając ani nie zaprzeczając używania Pegasusa przeciwko dziennikarzom. Zamiast tego wszczął dochodzenie w sprawie powiadomień Apple o zagrożeniach. Gigant z Cupertino zgodził się współpracować przy dochodzeniu, które – jak donoszą amerykańskie media – ma być pełne spekulacji i nie ma jasnego terminu.

Stock image from Depositphotos