Gogle Apple Vision Pro z datą premiery! Na start 150 filmów i seriali w 3D oraz masa ciekawych rozwiązań

Gogle rzeczywistości mieszanej Apple Vision Pro zapowiedziano prawie rok temu, w ramach konferencji WWDC 2023. Przez wiele miesięcy Apple nie zdradzało zbyt wielu szczegółów związanych z samym urządzeniem. Zamiast tego zapraszało na szkolenia deweloperów, którzy chętni są przenieść swoje dotychczasowe gry i aplikacje w zupełnie nowy świat. Dziś firma jest przekonana, że to najwyższy czas na uruchomienie sprzedaży i prezentuje konkrety związane z dostępnością i funkcjami, z których będą mogli korzystać pierwsi użytkownicy.

Na temat samych gogli Apple Vision Pro pisaliśmy wielokrotnie. Dla tych, którzy pierwszy raz je widzą, krótko przypomnę. Vision Pro płynnie łączy treści cyfrowe ze światem fizycznym i udostępnia je także w rzeczywistości wirtualnej zapewniając doznania przestrzenne oferowane przez system visionOS, przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej naturalnych i intuicyjne metod wprowadzania danych. Gogle, które Apple nazywa przełomowymi, dla niektórych są zwykłą ciekawostką, inni mówią o przełomie, inni o strzale w kolano. Konkurencji nie udało się przebić do masowego odbiorcy, więc Apple może mieć spore problemy ze znalezieniem odpowiedniej grupy odbiorców.

Dlatego też firma przez ostatnie miesiące intensywnie pracowała nad dopracowaniem projektu, który już w dniu premiery ma oferować naprawdę wiele. Pomóc mają w tym zarówno wewnętrzne aplikacje usługi oraz rozwiązania dostarczane przez zaufanych partnerów i deweloperów, którzy mocno angażowali się w przeniesienie najciekawszych tytułów do nowej rzeczywistości.

Apple Vision Pro. Funkcje, którymi Apple chce sprzedać swoje gogle rozszerzonej rzeczywistości

Jednym z czynników przemawiających za atrakcyjnością Apple Vision Pro ma być możliwość przeniesienia tego, co znamy z fizycznego świata, do świata wirtualnego. Pomóc w tym ma ponad 150 filmów i seriali dostępnych z poziomu aplikacji Apple TV. Apple opracowało nowy format wideo - Apple Immersive Video, który nie tylko daje możliwość zanurzenia się w wielowymiarowym świecie filmów i seriali, ale także pozwoli usłyszeć to, co wcześniej w filmach i serialach było nieuchwytne. Apple nie zapomina też o graczach. Katalog tytułów z Apple Store, oraz Apple Arcade ma oferować szeroki wachlarz możliwości, a część z dostępnych w katalogu produkcji pozwoli na zabawę w trójwymiarze.

Gogle Apple Vision Pro będą też wykorzystywać nowe możliwości iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max. Chodzi tu o możliwość rejestrowania wideo przestrzennego. Ułatwia ona zachowanie cennych wspomnień, które można następnie odtwarzać za pomocą Apple Vision Pro. Ciekawym zabiegiem będzie też wprowadzenie zupełnie nowego typu awatarów dla użytkowników Apple Vision Pro. Persony, bo tak się będą nazywać, mają być szczegółowym trójwymiarowym obrazem naszej twarzy, która będzie wyświetlana na ekranie tych, z którymi np. prowadzimy rozmowy FaceTime. Apple zapewnia, że Persony będą również dostępne w innych komunikatorach, np. Zoom, Cisco Webex, czy Microsoft Teams.

Apple Vision Pro. Ceny i dostępność

Przedsprzedaż gogli Apple Vision Pro ruszy w przyszłym tygodniu, 19 stycznia. Samo urządzenie pojawi się w stacjonarnych sklepach Apple 2 lutego w cenie 3499 dolarów. Za tę cenę, oprócz samych gogli, klienci otrzymają dwa paski mocowania na głowie: Solo Knit Band oraz Dual Loop Band, kołnierz blokujący światło Light Seal oraz dwie podsuszki do niego, etui Apple Vision Pro Cover, ściereczkę, baterię, przewód USB-C oraz zasilacz USB-C. W sprzedaży będą dostępne opcjonalne akcesoria, w tym szkła korekcyjne od ZEISS.

A co z innymi krajami? Na ten moment Apple milczy i jedyna komunikacja dotycząca dostępności gogli skupia się wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Z ostatnich doniesień Marka Gurmana z redakcji Bloomberga wynika, że urządzenie ma szansę trafić na inne rynki jeszcze w pierwszym półroczu 2024. Choć nie znamy żadnych szczegółów, można podejrzewać, że chodzi tu m.in. o Kanadę, Wielką Brytanię, być może Niemcy, Koreę Południową lub Japonię. A co z Polską? Tak jak pisałem wczoraj: obawiam się, że pierwsza generacja Apple Vision Pro do nas nie trafi. Głównie przez zaporową, jak na nasze warunki, cenę. 3499 dolarów, bez podatków i opłat dodatkowych to obecnie 14 tys. zł. Patrząc na bezpośredni przelicznik z amerykańskiego Apple Store, w którym niektóre konfiguracje komputerów Mac kosztują 3499 dolarów, te w polskim sklepie wyceniono na 19999 zł. Ktoś jest chętny wydać 20 tysięcy złotych na kota w worku?