Samsung smartfonowym liderem na świecie i w Europie

Firma badawcza Counterpoint Research podała najnowsze dane dotyczące globalnej sprzedaży. Pierwsza trójka to Samsung, Apple i Xiaomi.

Te trzy firmy odpowiadają dokładnie za połowę lutowej sprzedaży telefonów. Samsung na razie jest na topie, ale nie wiadomo jak na jego pozycję wpłynie ujawniona niedawno afera z obniżaniem wydajności topowych urządzeń. Firma przeprosiła i zapowiedziała wypuszczenie aktualizacji która zlikwiduje ten problem. Pisał o tym Piotr Kurek. Ale niesmak pozostał i może się on przełożyć na mniejszą sprzedaż.

Na drugim miejscu jest Apple. Spadła nieco sprzedaż serii 13 a klienci czekali również na to, co zaprezentuje nowy iPhone SE.

Dziś już wiadomo, że nie było na co czekać, a sprzedaż tego modelu jest poniżej oczekiwań. Pisał o tym Kacper Cembrowski. Smartfon miał być tani i z założenia miał skłonić mniej zamożnych klientów którzy używali smartfonów z systemem Android do skuszenia się na pierwsze urządzenie z ekosystemu Apple. Najwyraźniej to się jednak nie udało. Smartfon może i jest tani – jak na Apple – bo kosztuje 429 dol. Ale za takie pieniądze można kupić wiele świetnych modeli z systemem Android, bijących iPhone SE na głowę.

Przedpremierowe przecieki prognozowały cenę o połowę niższą. Być może wtedy plan giganta z Cupertino by się powiódł. Tak się jednak nie stało a analitycy już zrewidowali sprzedażowe plany firmy i zakładają, że zamiast 25-30 mln sztuk firmie uda się sprzedaż 15-20 mln.

Trzecie miejsce zajmuje Xiaomi. Wyniki Counterpoint obejmują okres jeszcze sprzed wprowadzenia na globalny rynek modeli z serii Xiaomi 12. Nie wiadomo, czy pomogą one w uzyskaniu lepszych rezultatów, bo smartfony, zwłaszcza 12 Pro, są bardzo drogie. Wydanie ponad pięciu tysięcy złotych na urządzenia Xiaomi wciąż przekracza wyobrażenie klientów w Polsce, podobnie może być na wielu mniej zamożnych rynkach. A na tych zamożniejszych królują Apple i Samsung.

Xiaomi 12

Przy okazji Counterpoint podał dane dotyczące styczniowej sprzedaży smartfonów na ośmiu największych rynkach na świecie. To USA, Wielka Brytania, Chiny, Indie, Francja, Korea Południowa, Niemcy i Japonia. Rządzi iPhone 13, który sprzedaje się najlepiej na 5 rynkach. Wyjątkiem jest Korea, gdzie minimalnie większą popularnością cieszy się Samsung Galaxy Z Flip 3 5G oraz Indie. Tam największą popularnością cieszą się smartfony tanie, a zwycięzcą jest ultra budżetowy LYF Jio Phone Next.