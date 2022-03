Xiaomi od kilku lat gra w najwyższej smartfonowej lidze. Wraz z jakością w górę poszybowały także ceny. Dziś oficjalna europejska premiera serii Xiaomi 12 - sprawdźmy co smartfony mają do zaoferowania i... ile trzeba za nie zapłacić. Niestety sprawdziły się wcześniejsze przewidywania, że tanio nie będzie.

Seria Xiaomi 12 - specyfikacja techniczna

Dokładną specyfikację techniczną wraz z porównaniem trzech zaprezentowanych znajdziecie w poniższej tabelce. Zanim to jednak - słów kilka o tym co różni Xiaomi 12X, Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro.

Trzy warianty smartfona w linii nowych flagowcach to ukłon w stronę użytkowników wymagających, bardziej wymagających oraz najbardziej wymagających. Już na pierwszy rzut oka z tej trójki wybija się najlepszy z modeli, 12 Pro, który ma największy ekran (6,73 cala — pozostała dwójka ma 6,28 cala). Ten smartfon korzysta też z sensora Sony IMX707 w głównym aparacie, dzięki czemu można liczyć na wysokiej jakości fotografie niezależnie od warunków oświetleniowych. Wszystko to dzięki temu, że wpuszcza on jeszcze więcej światła. Wszystkie trzy urządzenia są wyposażone w pamięć UFS 3.1 oraz LPDDR5 RAM, co pozwala na uzyskanie prędkości transferu danych do 6400 Mbps. Smartfony mają wyświetlacze AMOLED Dot Display, ocenione przez serwis DisplayMate na A+. Wyświetlacz jest wyposażony w odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass Victus i obsługuje Dolby Vision. Seria Xiaomi 12 obsługuje również HDR 10+. Xiaomi 12 Pro ma również certyfikat SGS Eye Care.

Smartfony te różnią się także procesorami. Xiaomi 12 oraz oraz Xiaomi 12 Pro napędzane są procesorem Snapdragon 8 pierwszej generacji. Sercem Xiaomi 12X jest Snapdragon 870. Topowy model to także ładowanie 120W (HyperCharge), które pozwoli naładować tamtejszy 4600mAh akumulator w raptem 18 minut. Pozostała dwójka ma baterie o 100Ah mniejsze. Cała trójka dostała ten sam zestaw wariantów kolorystycznych — urządzenia dostępne są w kolorze szarym, fioletowym oraz niebieskim.

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Wyświetlacz 120 Hz 6,73 cali AMOLED Dot Display 120 Hz 6,28 cali AMOLED Dot Display 120 Hz 6,28 cali AMOLED Dot Display DisplayMate A+ DisplayMate A+ DisplayMate A+ Samsung E5 Proporcje: 20:9 Proporcje: 20:9 Proporcje: 20:9 FHD+, 2400 x 1080 FHD+, 2400 x 1080 WQHD+, 3200 x 1440 TrueColor TrueColor TrueColor jasność 1100 nitów jasność 1100 nitów HBM 1,000 nits (typ), Kontrast: 5000000:1 Kontrast: 5000000:1 jasność 1500 nitów 16000 poziomów jasności Dolby Vision®, HDR 10+ Kontrast: 8,000,000:1(typ) Ponad 68 mld kolorów Ponad 68 mld kolorów 16000 poziomów jasności Dolby Vision®, HDR 10+ 120 Hz AdaptiveSync 120 Hz LTPO 120 Hz AdaptiveSync Próbkowanie dotyku 480 Hz Micro Lens Samplowanie dotyku 480 Hz niska emisja światła niebieskiego AdaptiveSync Pro czujnik światła 360 wibrator na osi X Próbkowanie dotyku 480 Hz niska emisja światła niebieskiego Dolby Vision, HDR 10+ support wibrator na osi X czujnik światła 360 Certyfikat SGS Eye Care wibrator na osi X Główny aparat 50 MP szeroki kąt 50 MP szeroki kąt 50 MP IMX707, f/1.9 f/1.88, 6P f/1.88, 6P 1/1,28 cala 7P 2 μm 4-in-1 Super Pixel 2 μm 4-in-1 Super Pixel 2,44 μm 4-in-1 Super Pixel nagrywanie wideo 8K Szeroki kąt 13 MP nagrywanie wideo 8K nagrywanie wideo 4K HDR 10+ - 123° FOV, f/2.4 nagrywanie wideo 4K HDR 10+ Ultra Night Video, One-click AI cinema makro 5 MP Ultra Night Video, One-click AI cinema Xiaomi ProFocus (śledzenie obiektów/rejestracja ruchu kamery/śledzenie wzroku) ekwiwalent ogniskowej 50 mm, Auto Focus Xiaomi ProFocus (śledzenie obiektów/rejestracja ruchu kamery/śledzenie wzroku) Portret nocny i HDR Tryb nocny Tryby Ultra Night Photo, portret nocny Szeroki kąt 13 MP 50 MP bardzo szeroki kąt Kąt widzenia 123°, f/2.4 Kąt widzenia 115°, f/2.2 Makro 5 MP 50 MP ekwiwalent ogniskowej 50 mm, Auto Focus ekwiwalent ogniskowej 48 mm, f/1.9 Tryb nocny Tryb nocny Tryb 50 MP Przedni aparat 32 MP wbudowany w wyświetlacz 32 MP wbudowany w wyświetlacz 32 MP wbudowany w wyświetlacz f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel Nagrywanie wideo HDR 10+ Nagrywanie wideo HDR 10+ Autoportret nocny i z AI, timelapse Autoportret nocny i z AI Autoportret nocny i z AI Wymiary i waga 163,60 mm x 74,60 mm x 8,16 mm 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm 205 g 180 g 176 g Procesor, system Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 870 4 nm 4 nm 1x ARM Cortex-A77 @ 3,2 GHz ARM-V9: ARM-V9: 3x ARM Cortex-A77 @ 2,4 GHz 1x ARM Cortex-X2 @ 3,0 GHz 1x ARM Cortex-X2 @ 3,0GHz 4x ARM Cortex-A55 @ 1,8 GHz 3x ARM Cortex-A710 @ 2,5 GHz 3x ARM Cortex-A710 @ 2,5 GHz Qualcomm Adreno 650 4x ARM Cortex-A510 @ 1,8 GHz 4x ARM Cortex-A510 @ 1,8 GHz Chłodzenie LiquidCool Qualcomm Adreno Qualcomm Adreno MIUI 13 i Android 11 Chłodzenie LiquidCool Chłodzenie LiquidCool MIUI 13 i Android 12 MIUI 13 i Android 12 Pamięć RAM LPDDR5 RAM LPDDR5 RAM LPDDR5 RAM UFS 3.1 UFS 3.1 UFS 3.1 Audio cztery głośniki dwa symetryczne głośniki dwa symetryczne głośniki SOUND BY Harman Kardon SOUND BY Harman Kardon SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Zasilanie Bateria 4600 mAh Bateria 4500 mAh Bateria 4500 mAh 120 W ładowanie przewodowe 67 W ładowanie przewodowe 67 W ładowanie przewodowe Xiaomi HyperCharge 50 W ładowanie bezprzewodowe 50 W ładowanie bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń 10 W ładowanie innych urządzeń 10 W Xiaomi AdaptiveCharge Xiaomi AdaptiveCharge Łączność USB-C USB-C USB-C Dual SIM, dual 5G standby5 Dual SIM, dual 5G standby5 Dual SIM, dual 5G standby5 NFC6 NFC6 NFC6 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 5G 5G 5G Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E7 Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E 7 Wi-Fi 67 Kolory Szary, purpurowy, niebieski Szary, purpurowy, niebieski Szary, purpurowy, niebieski

Seria Xiaomi 12 - polskie ceny i dostępność

Skoro urządzenia oficjalnie trafiają na nasz rynek, to mamy też polskie ceny. Te zaczynają się od 3199 złotych, a kończą na 5199 złotych.

Model Wariant Cena (zł) Xiaomi 12 Pro 12 GB + 256 GB 5199 Xiaomi 12 8 GB + 256 GB 3999 Xiaomi 12 8 GB + 128 GB 3799 Xiaomi 12X 8 GB + 128 GB 3199

Smartfony trafią do regularnej sprzedaży 11 kwietnia. Ale już teraz ruszyła przedsprzedaż (która potrwa do 10 kwietnia lub wyczerpania zapasów), w ramach której każdy kupujący smartfon z nowej linii otrzyma zegarek Xiaomi Watch 1S, którego cena to 1049 zł. Oferta specjalna obowiązuje w sklepach Xiaomi (zarówno stacjonarnych, jak i online: https://mi-home.pl, https://mi-store.pl, https://mimarkt.pl), u operatorów (Orange, Plus, Play, T-mobile), sieciach handlowych Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom, Techwish oraz oficjalnym sklepie Allegro.

Właściciele Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X będą mogli skorzystać z bezpłatnej usługi wymiany ekranu w ciągu 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu.

Współpraca - Mirosław Mazanec