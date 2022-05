Rynek składanych smartfonów to nadal pole doświadczalne, na którym producenci z całego świata testują swoje własne rozwiązania, a użytkownicy pomagają w rozwiązaniu najistotniejszych kwestii. Żadne testy w laboratoriach nie oddadzą tego, jak smartfon sprawdzi się w warunkach codziennego użytkowania. I trzeba przyznać, że to się sprawdza. Początki składaków były dość trudne - telefony te miały ogromne problemy z samymi ekranami, które nie zdawały egzaminu - przede wszystkim przy ciągłym składaniu i rozkładaniu. Producenci wyciągają wnioski, projektują usprawnione mechanizmy odpowiedzialne za złożenie/zwinięcie wyświetlacza i na rynek wypuszczają nowe iteracje sprzętów, które z każdą kolejną odsłoną są coraz lepsze. Doskonale pokazuje to Samsung, którego debiutancki składak Galaxy Fold miał wiele problemów konstrukcyjnych i firma zmuszona była do opóźnienia jego premiery, mimo zapewnień, że wszystko jest w porządku.

Samsung informuje, że zawiasy i sam ekran są w wstanie przetrwać setki tysięcy składań i rozkładań urządzenia.

Złamany ekran Samsung Galaxy Fold

- jak było w rzeczywistości? Każdy zainteresowany tematem wie, że firmie nie udało się dostarczyć na rynek niezawodnego urządzenia, za które trzeba było zapłacić 9000 złotych. Od premiery pierwszego Galaxy Fold minęły prawie trzy lata. Na rynku pojawiły się już Z Fold 2 oraz Z Fold 3 - każdy z nich eliminował błędy swojego poprzednika. W tym roku będzie podobnie. Na temat nowego modelu wiemy już całkiem sporo. Usprawniony zostanie mechanizm składania ekranu - posiadać będzie tylko jeden zawias. Dzięki tej zmianie smartfon będzie lżejszy i cieńszy od swojego poprzednika. Niższe będą również koszty produkcji. To może przełożyć się na niższą cenę samego telefonu. Z Fold 4 ma też otrzymać lepsze aparaty - w tym ten ukryty pod ekranem. Potwierdzać to może specyfikacja techniczna, która właśnie pojawiła się w sieci.

Samsung Galaxy Z Fold 4. Specyfikacja techniczna

Specyfikację techniczną Samsung Galaxy Z Fold 4 publikuje Yogesh Brar związany z redakcjami 91mobiles i 247Techie:

Samsung Galaxy Z Fold 4 Ekran wewnętrzny 7,6-calowy AMOLED o rozdzielczości QXGA+ z odświeżaniem 120 Hz Ekran zewnętrzny 6,2-calowy AMOLED o rozdzielczości HD+ z odświeżaniem 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 12 lub 16 GB Pojemność 256 lub 512 GB Aparat główny 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszeroki) + 12 Mpix (Zoom optyczny 3x) Aparat pod ekranem 16 Mpix Aparat na obudowie 10 Mpix Bateria 4400 mAh z szybkim ładowaniem 25W System operacyjny Android 12 z nakładką OneUI

A kiedy Z Fold 4 pojawi się na rynku? Choć Samsung oficjalnie nie zapowiedział jeszcze nowego modelu, możemy śmiało zakładać, że zbliża się jego oficjalna premiera. Z Fold 3 zaprezentowany został w sierpniu ubiegłego roku. Jeśli założymy, że firma zdecyduje się na podobny zabieg w tym roku, nowego składaka poznamy za nieco ponad 2 miesiące. Czy do tego czasu dowiemy się o nim wszystkiego? Patrząc na liczbę plotek i przecieków związanych z niemal wszystkimi telefonami na rynku, można podejrzewać, że koreańska firma nie będzie miała dla nas żadnych niespodzianek. Podobna sytuacja jest z Apple. Informacji na temat iPhone'a 14, a konkretnie modeli Pro i Pro Max jest tyle, że wrześniowa premiera flagowca Apple nie zaskoczy nas niczym.