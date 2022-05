Samsung Semiconductor zajmujące się opracowywaniem i tworzeniem nowych półprzewodników o nowej generacji pamięci UFS 4.0 poinformował w obszernym wpisie na... Twitterze. Firma w dość ogólnikowy sposób opisała działanie i charakterystykę pamięci, których produkcja na masową skalę rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku. Dzięki V-NAND 7, UFS 4.0 ma pozwolić na osiągnięcie odczytu sekwencyjnego na poziomie 4200 MB/s, a zapisu do 2800 MB/s. Dla porównania, obecny standard UFS 3.1 wykorzystywany przez niemal wszystkich producentów smartfonów z Androidem oferuje znacznie wolniejsze szybkości sekwencyjnego odczytu i zapisu (odpowiednio 2100 MB/s i 1200 MB/s). Za zwiększeniem tych parametrów idzie również wydajność energetyczna, która ma poprawić się niemal o połowę w porównaniu z poprzednią generacją.

Samsung przyspiesza smartfony. Pamięci UFS 4.0 zostawiają w tyle poprzednika

Również w kwestii przepustowości nowe pamięci mają zostawiać w tyle swoich poprzedników. Mowa jest tu o 23,2 Gb/s - co ma stanowić dwukrotność tego, co oferuje UFS 3.1. Zdaniem Samsung Semiconductor pamięci te doskonale sprawdzą się przy dostępie do sieci 5G, a także usprawni działanie technologii VR i AR wymagających stałego przetwarzania ogromnych ilości danych.UFS 4.0 oferować będzie maksymalną pojemność 1 TB a maksymalny rozmiar kości to 11 mm x 13 mm x 1 mm, co pozwoli producentom na jeszcze lepsze zarządzanie przestrzeniom na na płytach głównych smartfonów. Oczywiście pierwszymi urządzeniami mobilnymi wykorzystującymi nowe pamięci będą te od Samsunga. Choć konkretów jeszcze nie znamy, warto śledzić sytuację. Tym bardziej, że UFS 4.0, przynajmniej na papierze, zapowiada się naprawdę interesująco.

Samsung PRO Endurance. Karty microSD do zadań specjalnych

W raz z zapowiedziami UFS 4.0 Samsung Semiconductor zaprezentował nowe karty pamięci microSD przeznaczone do zadań specjalnych. microSD PRO Endurance o wysokiej trwałości i pojemności mogą nagrywać i odtwarzać nieustannie nawet przez 16 lat (140160 godzin). Doskonale sprawdzą się m.in. w w systemach monitoringu, kamerach samochodowych , wideodomofonach czy kamerach osobistych. Zapewniają prędkości zapisu i odczytu wynoszące odpowiednio do 100 i 40 megabajtów na sekundę. Nowe karty charakteryzują się wyjątkową trwałością i wydajnością, gwarantując płynny i niezawodny zapis oraz odtwarzanie obrazu.