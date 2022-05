Składany iPhone to pieśń przyszłości, ale Apple już teraz ma pracować z LG nad odpowiednim ekranem

Wszystkie informacje o futurystycznych wcieleniach sprzętów Apple pobudzają wyobraźnię i są zaczątkiem nieustającej dyskusji. Chyba żadna z firm w technologicznym świecie nie budzi tylu skrajnych emocji wśród obserwatorów oraz samych użytkowników. O ile jednak ich konkurenci pchają rynek dalej, projektanci z Cupertino pozostają dość zachowawczy w swoich projektach. Jedni powiedzą, że najzwyczajniej w świecie się boją. Inni, że czekają na dopracowanie projektu. Większość działań w których Apple wychodziło przed szereg w ostatnich latach spotykało się z ogromną krytyką i niekończącymi się żartami tylko po to, by później kopiować ich wybory (m.in. rezygnacja z gniazda słuchawkowego czy niedołączanie do pudełka ładowarki) czy przejście na własną architekturę w komputerach (tutaj konkurencja dopiero pracuje nad swoimi odpowiedziami). Były też takie, z których po czasie sami się wycofali (np. wadliwe konstrukcje klawiatur motylkowych czy komputery dla profejonalistów z jednym typem złącz: USB typu C).

Składane smartfony to rzecz, która w portfolio Apple jeszcze nie istnieje — i jeśli wierzyć plotkom, jeszcze trochę poczekamy, nim to się zmieni. Tymczasem konkurencja pcha temat naprzód — i z każdą kolejną generacją tych urządzeń widać ogromne kroki które poczynili ich projektanci, a także jak zmienia się sama technologia składanych ekranów (brak "zagięcia" w Oppo Find N był dla mnie ogromnym krokiem, a Galaxy Z Flip 3 był moim ulubionym smartfonem ubiegłego roku).

Apple miałoby dołączyć do wyścigu dopiero za kilka lat, ale ostatni raport TheElec sugeruje, że firma już teraz z LG pracuje nad panelami OLED, które miałyby wylądować w ich urządzeniach. I jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom, ekrany te miałyby nie korzystać z polaryzatorów, co przełożyłoby się na cieńszą konstrukcję. Niestety - jest to transakcja łączona i poza tym że odchudzi to ekran, wpłynie także na maksymalną jasność oraz gorsze kąty widzenia. Samsungowi udało się przezwyciężyć słabość technologii dzięki autorskiemu rozwiązaniu Eco Square. Czy (i jak) do tematu podejdzie Apple, czy uda im się cokolwiek z tym fantem zrobić — nie wiadomo. Na tę chwilę nie mamy nawet żadnych wskazówek na temat tego kiedy moglibyśmy doczekać się od nich składanego telefonu. Dotychczasowe plotki o iPhone 14 nie pozostawiają złudzeń: rewolucji nie będzie.

Sporo jednak w ostatnich miesiącach pojawiło się informacji o tym, że Apple miałoby do swojej oferty wprowadzić kiedyś także składane iPady... czy może raczej Macbooki? Urządzenia które obecnie jawią się jako futurystycznie brzmiące hybrydy, łączące w sobie cechy komputerów i tabletów. Dużo w tym wszystkim niewiadomych, ale pewnym jest, że na ten sprzęt sobie jeszcze poczekamy. Prawdopodobnie nie mniej, niż kilka lat...