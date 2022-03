Będzie jeszcze jeden, zupełnie nowy składany smartfon Samsunga

Samsung pracuje nad trzema nowymi składanymi urządzeniami. To Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 i… tajemniczy N4. Wynika to z nazw kodowych odpowiednich projektów.

Wiadomo, że Z Flip 3 i Z Fold 3 doczekają się swoich następców. Obie linie przyjęły się bardzo dobrze, a po obniżce cen Flipów smartfony rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. W Korei Południowej to w tym momencie najlepiej sprzedający się telefon spośród wszystkich marek.

Nic więc dziwnego, że Samsung myśli nad kolejnym urządzeniem tego typu. I bynajmniej nie chodzi tu o jakiś prototyp, ale o model, który wejdzie do produkcji.

Wiadomo to po ujawnionych nazwach kodowych nadchodzących smartfonów. To B4, Q4 i N4. B4 to Z Flip 4. Użycie nazwy Q4 dla czwartego Folda też nie jest niespodzianką – w końcu Z Fold 3 nazywał się Q3.

I tak dochodzimy do N4. Czwórka wskazuje na składane urządzenie czwartej generacji, ale litera N jest tutaj nowa. Co się za nią kryje?

Może to być pierwszy phablet Samsunga ze zwijanym ekranem, ale może być to też pierwsze składane urządzenie z trzema panelami. Wiadomo, że producent pracuje nad takimi rozwiązaniami, grafiki urządzeń pojawiały się nawet na stronie internetowej Samsunga.

Nie wiadomo jednak, czy firma zdecyduje się na wypuszczenie takiego urządzenia na dużą skalę, czy na razie poprzestanie na limitowanej wersji. Tak było np. w przypadku pierwszego Folda. I jak się okazało, Samsung postąpił wtedy słusznie, bo smartfon miał mnóstwo problemów, głównie z ekranem i ostatecznie na rynek wypuszczono dopiero jego drugą wersję.

W każdym razie jest to o tyle ciekawe, że Samsung jest niekwestionowanym liderem w składanych urządzeniach, a dzięki tajemniczemu N4 powinniśmy się dowiedzieć, w którą stronę zmierza producent. Za nim zapewne podąży reszta rynku.

