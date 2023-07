Nowe składaki Samsunga jeszcze w tym miesiącu! Galaxy Unpacked oficjalnie zapowiedziane

Tegoroczne Galaxy Unpacked odbędzie się w środę 26 lipca, w Seulu w Korei. Po raz pierwszy firma zaprezentuje swoje nowości z rodziny Galaxy w miejscu, gdzie tradycyjna kultura i futurystyczne wizje przenikają się, inspirując globalne trendy i przełomowe innowacje.

Galaxy Unpacked. Czego możemy się spodziewać?

Nie ma co ukrywać, Samsung promuje swoją najnowszą konferencję składakami. To właśnie one są głównym powodem organizacji całego wydarzenia w Seulu. Na scenie zaprezentowane zostaną dwa nowe modele znanych już smartfonów Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold. Niestety, Koreańczycy nie będą mieli zbytnio czym nas zaskoczyć. O telefonach wiemy już niemal wszystko - od specyfikacji technicznej, przez wygląd, a na cenach kończąc. Będą jakieś niespodzianki? Można podejrzewać, że niektóre dotychczasowe informacje mogą okazać się błędne - stawiam najbardziej na cennik. Choć jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że Galaxy Z Fold5 zadebiutuje w nieco niższej cenie niż poprzednia generacja, a Galaxy Z Flip5 zachowa ceny z zeszłorocznego modelu, niewykluczone, że ostatecznie te decyzje będą zupełnie inne.

Źródło: WinFuture

Jednak Galaxy Unpacked to nie tylko składaki. Jest duża szansa, że podczas konferencji zaprezentowane zostaną inne sprzęty z logo Samsunga. Mowa tu oczywiście o tabletach z serii Galaxy Tab S. W tym roku zadebiutuje ich nowa generacja, jednak na daleko idące zmiany nie ma co liczyć. W przypadku wszystkich modeli Galaxy Tab S9 - a będzie ich przynajmniej trzy (Tab S9, Tab S9 Plus oraz Tab S9 Ultra) mowa jest o lepszych podzespołach z zachowaniem tego samego wyglądu. Nie brakuje jednak plotek mówiących, że tablety doczekają się lepszej jakości ekranu. Chodzi o wykorzystanie wyświetlaczy Dynamic AMOLED 2X - tych samych, które znajdziemy w smartfonach z serii Galaxy S. Zastąpią one dotychczasowe ekrany sAMOLED.

Galaxy Unpacked - nie tylko smartfony

Źródło: WinFuture

Na konferencji zaprezentowany zostanie również nowy model zegarka Galaxy Watch. Galaxy Watch 6 oraz Watch 6 Classic sprzedawane będą w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Z udostępnionych jakiś czas temu zdjęć zegarka można wnioskować, że firma wycofuje się ze wcześniejszych zmian konstrukcyjnych. Galaxy Watch 6 Classic ma z powrotem otrzymać obracany pierścień, który był jednym z dotychczasowych wyróżników urządzeń od koreańskiej marki. To z pewnością spodoba się fanom, którzy narzekali na jego brak w ostatniej serii od Samsunga.

Źródło: WinFuture

Coś jeszcze? W ostatnich dniach pojawiły się plotki, że Samsung szykuje się do prezentacji nowych gadżetów typu wereables. Mowa jest o inteligentnej bransoletce oraz pierścieniu. Czy zostaną one pokazane 26 lipca w czasie Galaxy Unpacked? Przekonamy się za 20 dni!

Galaxy Unpacked. Gdzie i kiedy oglądać konferencję?

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Samsung.com, Samsung Newsroom oraz oficjalnym kanale firmy Samsung na YouTube o godzinie 13:00 (czasu polskiego). Śledźcie Antyweb by dowiedzieć się o wszystkich nowościach zaprezentowanych podczas tej konferencji!