Android 14 nadchodzi dużymi krokami, a jego premiera będzie miała miejsce już za kilka miesięcy. W związku z tym producenci już przygotowują do tego swoje nakładki, by wraz z premierą rozpocząć proces aktualizacji wypuszczonych już na rynek urządzeń. Jak zawsze w tym momencie mamy do czynienia z zarówno przyjemnym, jak i nieprzyjemnym momentem, gdzie część użytkowników cieszy się, że ich urządzenia dostaną nowy system (i nowe funkcje) a część musi pogodzić się z tym, że ich smartfony właśnie zostają porzucone przez firmę.

Oppo, podobnie jak Samsung, zapowiedziało wydłużenie wsparcia, jednak dotyczy to właśnie sprzedawanych modeli, a nie tych sprzed kilku lat. Dlatego też w tym roku wciąż część całkiem niedawno wypuszczonych telefonów straci dostęp do aktualizacji systemu. Które z nich Oppo porzuci, a które mogą liczyć na update?

Lista aktualizacji telefonów Oppo - te modele dostaną Androida 14

Oppo A1 (A1, A1X)

Oppo Find X5 (Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite)

Oppo Find N2 (Find N2, Find N2 Flip)

Oppo Reno 9 (Reno 9, Reno 9 Pro, Reno 9 Pro+)

Oppo Reno 8T (Reno 8T, Reno 8T 5G)

Oppo Reno 8 (Reno 8, Reno 8 5G, Reno 8 Pro, Reno 8 Pro 5G,Reno 8 Z 5G)

Oppo Reno 7 (Reno 7, Reno 7 5G, Reno 7 Pro, Reno 7 Pro 5G, Reno 7 Z 5G)

Oppo Reno 6 (Reno 6, Reno 6 5G, Reno 6 Pro, Reno 6 Pro 5G, Reno 6 Z 5G)

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo K10 (K10, K10 Pro)

Oppo F21 (f21, F21 Pro, F21 Pro 5G)

Oppo F19 (F19, F19+ 5G, F19 Pro)

Oppo A96

Oppo A58 5G

Oppo A77 5G

Oppo A78

Jeżeli spojrzymy na najpopularniejszą w przypadku Oppo serię numeryczną Reno, widzimy, że realnie wsparcie obejmuje tu najdalej modele Reno 6, wypuszczone w lipcu 2021 roku. W tym wypadku użytkownicy mogą więc liczyć na 2 lata wsparcia, jeżeli chodzi o nowe wersje Androida, a osoby które kupiły Oppo Reno5 muszą w tym, wypadku obejść się smakiem.

Zdecydowanie dziwi jednak brak uwzględnienia na liście flagowca z 2021 roku, czyli Find X3. Model ten nie był oficjalnie dostępny w Polsce, ale brak kolejnej wersji Androida dla topowego urządzenia z 2021 roku zdecydowanie nie jest czymś, co może zachęcić konsumentów do zagłosowania za marką portfelem.

A czy wasze Oppo dostało aktualizację?

Źródło