Smart pierścionek i bransoletka. Samsung ma zaoferować dyskretniejsze smart-gadżety

Samsung przygotowuje się do całego szeregu wielkich premier. Nie jest żadną tajemnicą, że już za kilka tygodni koreański gigant przedstawi światu nową generację swoich składaków. Nowych wariantów doczekają się zarówno Galaxy Z Fold, jak i Galaxy Z Fold. Ale poza tym ma on pracować także nad zestawem zupełnie nowych sprzętów: jakimi tym razem?

Nowości od Samsunga. Składaki to dopiero początek?

Bez wątpienia nowe generacje składanych smartfonów od Samsunga są jednymi z najbardziej wypatrywanych premier tego lata. Ale gigant ma jeszcze kilka asów w rękawie, które mają szansę podgrzać atmosferę jeszcze bardziej!

Poza smartfonami, Samsung ma w pocie czoła pracować także nad zestawem nowych wearables. Jednym z nich jest Galaxy Ring, który narobił już nieco szumu wiosną, kiedy do sieci trafiły informacje o dokumentach złożonych w brytyjskim urzędzie patentowym. Usłyszeliśmy wówczas o trzech nazwach: Samsung Index, Samsung Circle oraz Samsung Insight, a jedyne co o nich wiedzielismy to fakt, że mają być "komputerowymi wearables". Nietrudno więc było puścić wodzę fantazji w związku z nową generacją sprzętów do monitorowania naszej aktywności.

Jako jednak że wcześniej pojawiały się już wieści dotyczące smart obrączki nad którą rzekomo pracuje koreański gigant, można łatwo połączyć kropki. Kolejną z nowości może być nowa opaska fitness. Owszem, Samsung ma w swojej ofercie cały zestaw solidnie zaprojektowanych (i cieszących się dużym uznaniem użytkowników) zegarków, ale nie oznacza to wcale, że nie ma tam miejsca na kolejne produkty. Konkurencja pokazuje, że różni klienci oczekują... różnych rozwiązań. Nie każdy kto chciałby śledzić swoją aktywność czuje się komfortowo z dużym zegarkiem będącym - co by nie mówić - elementem biżuterii. Niektórzy chętnie zostaną przy swoim klasycznym zegarku od jubilera, zaś do całej reszty wykorzystają pomoc dyskretniejszego smart-gadżetu.

Nowości, które bez wątpienia znajdą swoich amatorów

Samsung oficjalnie nie zająknął się jeszcze na temat żadnego z zarejestrowanych przez siebie znaków towarowych. Ale jak to zwykle bywa w przypadku technologicznych gigantów — tam nieustannie trwają prace nad kolejnymi nowościami, które prędzej czy później trafią na rynek.

Nie da się ukryć, że w zalewie bardzo bogatej oferty zegarków — cała reszta smart trackerów właściwie nie istnieje. Nie jest żadną tajemnicą, że Apple Watch na swój sposób zmienił podejście rynku do tego typu urządzeń, ale warto też pamiętać, że nie bez powodu Fitbity wciąż pozostają w swoich "skromnych" formach, zaś Xiaomi Mi Band cieszy się tak ogromnym powodzeniem na całym świecie. Obrączki / pierścionki / bransoletki czy wszelkiej maści skromniejsze opaski mają szansę znaleźć swoich miłośników i przekonać tych, którzy dotychczas podchodzili do tego typu sprzętów jak pies do jeża!

