Czy właśnie poznaliśmy ceny nowych smartfonów Samsunga? Będziecie zaskoczeni

O nowych sprzętach Samsunga, które zaprezentowane zostaną na najbliższej konferencji Galaxy Unpacked, wiemy całkiem sporo. Od specyfikacji, po zmiany w wyglądzie. Samsung wreszcie ma dostrzegać to, czego chcą klienci i zamierza im to dostarczyć. Chodzi oczywiście o zewnętrzny wyświetlacz w Galaxy Z Flip5, który w nowym modemu będzie miał 3,4 cala, zamiast 1,9, jak dotychczasowo. Kilka dni temu pisaliśmy, że do sieci wyciekły rendery najbardziej wyczekiwanych składaków roku. I potwierdziły się informacje, o większym ekranie zewnętrznym w przypadku Flipa. Jedyny problem polega na tym, że jeżeli popatrzymy na niego z perspektywy tego, jak wygląda Motorola RAZR 40 Ultra, widać wyraźnie, że Samsung w tym temacie po prostu zaspał. Choć wszystkie te informacje to plotki i przecieki, do kompletu brakowało tylko cen - to zmienia się wraz z najnowszymi doniesieniami z Twittera, za które odpowiada Revegnus.

Według jego informacji ceny tegorocznych składaków Samsunga nie wzrosną - wręcz przeciwnie. Galaxy Z Fold5 ma być nieco tańszy niż poprzednia generacja. Przypomnijmy, że Galaxy Z Fold4 w Polsce debiutował w cenie 8399 zł (za model 12/256 GB). Najdroższy wariant (12 GB/1 TB) wyceniony był na zawrotne 9999 zł. Co ciekawe, cennik Galaxy Z Flip5 ma wyglądać identycznie, jak w zeszłym roku. A to oznaczać może, że cennik nowego składaka z większym ekranem zewnętrznym zaczynać się będzie od 5149 zł.

Tak wygląda cennik Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5? Wygląda zbyt optymistycznie

Nie będziemy się zbytnio ekscytować cenami składaków, bo już w pierwszej odpowiedzi na swój własny wpis na Twitterze, Revegnus dodaje, że "ponieważ jest to wciąż wstępny plan, może on ulec zmianie w przyszłości." Można więc śmiało założyć, że to tylko jego własne domysły i cennik może wyglądać zupełnie inaczej. Lepiej poczekać na oficjalne ceny, które zaprezentowane zostaną w przyszłym miesiącu. W sieci nie brakuje plotek, że następne Galaxy Unpacked odbędzie się 26 lipca w Seulu. To właśnie tam zostaną pokazane nowe składaki Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 oraz zegarki z serii Galaxy Watch 6.

A skoro już przy nich jesteśmy - poznaliśmy również ich ceny, którymi podzielił serwis Dealabs - a konkretnie billbil-kun. Ten sam, który każdego miesiąca przynosi nam informacje o katalogu PlayStation Plus na kilka dni przed oficjalnym komunikatem. Jest on też odpowiedzialny za przecieki związane z cenami niektórych popularnych sprzętów elektronicznych. Tak też jest w przypadku zegarków Samsunga. Samsung Galaxy Watch 6 oraz Watch 6 Classic sprzedawane będą w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Ich ceny we Francji mają wyglądać następująco:

Galaxy Watch 6

koperta 40 mm i łączność Bluetooth - 319,99 euro

koperta 40 mm i łączność LTE - 369,99 euro

koperta 44 mm i łączność Bluetooth - 349,99 euro

koperta 44 mm i łączność LTE - 399,99 euro

Galaxy Watch 6 Classic

koperta 43 mm i łączność Bluetooth - 419,99 euro

koperta 43 mm i łączność LTE - 469,99 euro

koperta 47 mm i łączność Bluetooth - 449,99 euro

koperta 47 mm i łączność LTE - 499,99 euro

