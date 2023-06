Mały, ale wariat. Zenfone 10 to najnowsza propozycja Asusa

Ostatni flagowiec niewielkich rozmiarów?

Jedne z najbardziej wyróżniających się elementów Zenfone'a 10 to jego ekran o rozmiarze 5,9 cala i waga wynosząca 172 g. Dzięki temu kompaktowemu rozmiarowi, telefon doskonale leży w dłoni i jest łatwy do obsługi jedną ręką — co jest rzadkością obecnie na rynku, gdyż trend na wielkie smartfony nie zwalnia. ASUS w nowej generacji telefonów korzysta z technologii Samsung AMOLED, która gwarantuje głębokie czernie, bogate kolory i wysoką jasność. Dodatkowo, Zenfone 10 posiada odświeżanie ekranu o częstotliwości 144 Hz, co zapewnia płynne doświadczenie podczas korzystania z telefonu, zwłaszcza podczas grania.

Aparaty w ASUS Zenfone 10

W dziedzinie fotografii, Zenfone 10 ma do zaoferowania dość sporo. Główny aparat nie ma co prawda 200 MP, o których się plotkowało, lecz posiada matrycę Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP i przysłonie F1.9, a wspiera go aparat szerokokątny 13 MP, FOV 120. Dodatkowo, telefon wyposażony jest w system stabilizacji obrazu 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0, który eliminuje drgania i poruszenia podczas nagrywania wideo. Kamera przednia o rozdzielczości 32 MP zapewnia wyraziste selfie, nad którymi ASUS zresztą pracował — podkręcono ogólną jasność oraz szczegóły w tle zdjęć.

Podzespoły robią wrażenie

Zenfone 10 jest wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, który bez dwóch zdań zapewni szybką i płynną pracę urządzenia. Jeśli chodzi o ilość pamięci RAM, to mamy tutaj do dyspozycji do 16 GB, oraz pamięć wewnętrzna UFS 4.0 o pojemności do 512 GB. Całkiem solidne bebechy, trzeba przyznać. ASUS chwali się, że mamy tutaj wzrost wydajności CPU o 15 procent, wzrost wydajności GPU o 20 procent i o 15 procent większą wydajność energetyczną.

Bateria i ładowanie

Telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W oraz ładowanie przewodowe z technologią HyperCharge o mocy 30 W, co pozwala na szybkie i wygodne ładowanie baterii. ASUS zadbał również o wydajność baterii w Zenfone 10. Telefon jest wyposażony w baterię o pojemności 4300 mAh, co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstego ładowania. Dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu energią, Zenfone 10 oferuje także tryb oszczędzania baterii, który przedłuża czas pracy urządzenia.

Zen UI w Zenfone 10

Na oprogramowanie Zenfone'a 10 składają się liczne ulepszenia interfejsu Zen UI. ASUS informuje, że użytkownik ma możliwość między innymi łatwego przenoszenia danych między urządzeniami za pomocą funkcji Phone Clone, oraz automatycznego robienia długich zrzutów ekranu.

Pod względem oprogramowania, Zenfone 10 działa na najnowszej wersji systemu Android, zapewniając dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń. ASUS regularnie udostępnia aktualizacje systemowe, aby zapewnić optymalne działanie telefonu i poprawić jego funkcjonalność. Firma obiecuje 2 duże aktualizacje systemowe oraz 4 lata wsparcia pod względem bezpieczeństwa.

Pozostałe informacje dotyczące Zenfone 10

Ponadto, Zenfone 10 oferuje wiele dodatkowych funkcji i udogodnień. Telefon posiada czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem, co zapewnia szybkie i bezpieczne odblokowanie urządzenia. Obsługuje również technologię rozpoznawania twarzy dla dodatkowego zabezpieczenia. Dodatkowo, Zenfone 10 oferuje wysoką jakość dźwięku dzięki podwójnym głośnikom stereo oraz — co dziś dość niecodzienne — złączu słuchawkowemu 3,5 mm. Smartfon jest dostępny w kolorach: czarny, czerwony, biały, niebieski oraz zielony.

Co więcej, Zenfone 10 obsługuje najnowsze standardy bezprzewodowej komunikacji, w tym 5G, co umożliwia szybkie pobieranie danych i płynne przeglądanie internetu. Telefon jest również wyposażony w port USB-C dla szybkiego ładowania i transferu danych. ASUS Zenfone 10 to kompaktowy smartfon o naprawdę niezłych możliwościach. Wygląda na to, że jest to świetna propozycja dla osób poszukujących zaawansowanego, ale jednocześnie poręcznego urządzenia mobilnego.