Samsung Galaxy Z Flip 5: nowy ekran, nowe możliwości

W świetle najnowszych informacji, smartfon będzie posiadał większy ekran na pokrywie. Ten ma mierzyć sobie aż 3,4 cala. Choć na tę chwilę nie znamy jeszcze szczegółów na temat sposobu wykorzystania tej powierzchni, z ostatnich informacji wynika, że w tej generacji Samsung umożliwi pełne większego ekranu dla całej rzeszy aplikacji. Będzie można z poziomu zamkniętego smartfona m.in. odczytywać, pisać i wysyłać wiadomości, a także chociażby korzystać z nawigacji. To bez wątpienia dobre wieści dla wszystkich, którym dotychczasowa forma wydawała się zbyt ograniczona. A konkurencja nie śpi!

Konkurenci już teraz oferują większe i bardziej funkcjonalne ekrany

Galeria składaków stale się powiększa — i kolejni producenci coraz lepiej radzą sobie w tej formule. Świetnym przykładem jest chociażby ostatnia głośna premiera Motorola Razr 40. To model, który oferuje najbardziej funkcjonalne wykorzystanie ekranów zewnętrznych jak dotychczas:

Teraz Motorola faktycznie może służyć chociażby jako narzędzie telekonferencyjne - stawiamy telefon, odginamy ekran pod dowolnie wybranym przez nas kątem, a duży zewnętrzny wyświetlacz pozwala faktycznie dostrzec, co robi nasz rozmówca. Dodatkowo, teraz Motorola rozwinęła koncept paneli z poprzednich modeli, dodając nowe, jak chociażby Google News czy, co chyba najważniejsze, Spotify. Oprócz tego teraz na zamkniętym ekranie możemy grać w gry, jak Tiger Run czy Golf Adventures.

Ponadto warto mieć także na uwadze, że pod wieloma względami konkurencja wyprzedziła Samsunga w jego własnej grze — i mam tu na myśli cały segment składaków. Dzięki temu że oferują inne zawiasy, już kilka lat temu udało im się pozbyć jednego z najbardziej drażniących elementów: dużego, wyczuwalnego palcem przy każdej okazji, wgłębienia w miejscu zgięcia. Ale z dotychczasowych plotek i przecieków wynika, jakoby Samsung miał w tym roku także w temacie nadgonić.

To także perfekcyjny przykład tego, że konkurencja na rynku jest nam niezwykle potrzebna. Bo to właśnie ona motywuje innych do działania — i myślę że to właśnie tam warto upatrywać zasług zmian, które mają nastąpić w najnowszym wcieleniu Samsunga Galaxy Z Flip oraz Z Fold.

Kiedy premiera nowych składaków od Samsunga?

Koreański gigant jeszcze oficjalnie nie zapowiedział jeszcze uroczystej premiery nowych smartfonów. Z dotychczasowych informacji wynika jednak, jakoby w tym roku wydarzenie miało odbyć się odrobinę wcześniej niż zwykle. Spekuluje się, że impreza ma mieć miejsce w okolicy 26. lipca — zaś nowe składane modele firmy do klientów trafiać będą od 11. sierpnia!

Źródło