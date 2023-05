Jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest jedna stała cecha wszystkich technologicznych marek, to zdecydowanie byłaby nią zmiana i bardzo luźne podejście do ciągłości w linii produktowej. Tam, gdzie inni są w stanie zawrzeć w swoich produktach jakąś ciągłość w funkcjonalności i wyglądzie, w przypadku branży technologicznej często trudno doszukać się logiki w niektórych posunięciach. W iPhone'ach najpierw zrezygnowano z rantów zagiętych pod kątem 90 stopni na rzecz obłych krawędzi, by kilka lat temu je przywrócić, a w przypadku takich producentów jak Xiaomi czy Oppo każdy kolejny flagowiec to zupełnie inna historia pod kątem wyglądu i stylistyki.

Tak sprawa wygląda też w przypadku Galaxy Watch 6 Classic

Do sieci wyciekły już rendery tego, jak będzie wyglądał nowy smartzegarek od Samsunga. Oczywiście, w tym wypadku nie mówimy o jakiejś drastycznej zmianie, z resztą akurat zegarki Samsunga wyglądają do siebie dosyć podobnie. Natomiast jest jedna rzecz, która zmieniła się w przypadku ostatniej serii, a jest nią brak obracanej ramki wokół ekranu. Do tej pory służyła ona do wygodnego wybierania funkcji i nawigowania po menu. W przypadku Galaxy Watch 5 zostało to zmienione i Samsung przeszedł na sterowanie w pełni dotykowe, podobne jak w większości konkurencji.

Tymczasem z renderów, które można znaleźć w sieci wynika jasno, że takie rozwiązanie się nie utrzyma i firma wraca do tego co znane. Galaxy Watch 6 Classic ma z powrotem otrzymać obracany bezel, który był jednym z dotychczasowych wyróżników urządzeń od koreańskiej marki. To z pewnością spodoba się fanom, którzy narzekali na jego brak w ostatniej serii od Samsunga.

Sam korzystam ze smartzegarka bez takiej ruchomej ramki i muszę przyznać, że dla mnie używanie Galaxy Watch 5 nie stanowiło żadnego problemu. Jednak jak widać Samsung ma na ten temat swoje zdanie, być może poparte feedbackiem od klientów.

Wolicie zegarki sterowane obracanymi ramkami?