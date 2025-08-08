Podróż Retrobusem do przeszłości. Muzeum gier i technologii zaprasza na darmową przejażdżkę

W połowie sierpnia Białystok cofnie się w czasie dzięki Retrobusowi, który połączy klimat dawnej motoryzacji ze światem gier i technologii.

Już w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, mieszkańcy Białegostoku będą mogli wskoczyć do nietypowego wehikułu czasu na kółkach – starego, klimatycznego Jelcza, który niegdyś woził pasażerów po ulicach miasta, a teraz zamienia się w Ruchome Muzeum gier i technologii. To okazja, by przeżyć podróż pełną wspomnień i nostalgii, a jednocześnie zanurzyć się w świat retro-gamingu.

Reklama

Retrobus pełen klasycznych gier i technologii objedzie Białystok

Za ten niecodzienny projekt odpowiada Muzeum gier i technologii we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, który udostępnił swój unikalny autobus. W środku Jelcza znajdziecie sprzęt z dawnych lat – konsole, komputery i gry, które napędzane są dzięki przenośnym stacjom Ecoflow. To nie tylko podróż (dosłownie) do przeszłości, ale i okazja do spotkania z ekipą Muzeum i Kanału o technologii, z którą będziecie mogli wymienić się wspomnieniami i pogadać o retro grach i sprzętach.

Źródło: Muzeum gier i technologii

Ruszamy o 9:00 z Muzeum gier i technologii na Chorten Arena (wejście od skrzyżowania ul. Wiosennej i Ciołkowskiego). Zrobimy kilka przejazdów, a konkretny rozkład jazdy, trasę i przystanki udostępnimy za kilka dni. Przejazd będzie oczywiście zupełnie darmowy! – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisywania się na wydarzenie, co pomoże oszacować zainteresowanie. Partnerem przedsięwzięcia jest firma Ecoflow, a wszyscy chętni przedsiębiorcy, którzy chcieliby wspierać takie inicjatywy lub reklamować się w Retrobusie, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Muzeum gier i technologii w Białymstoku.

Stock image from Depositphotos