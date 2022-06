Tegoroczny Galaxy S22 Ultra okazał się przebojem. Mimo wysokiej ceny stęsknieni miłośnicy serii Note rzucili się do sklepów po kolejny smartfon z rysikiem, wypuszczony przez Samsunga po dwuletniej przerwie. Firma włożyła do urządzenia wszystko co ma najlepsze, czyniąc z niego nie tylko urządzenia do robienia notatek, ale również fotograficznego mistrza. Naszą recenzję możecie przeczytać tu.

W sieci pojawiają się już powoli informacje na temat kolejnej wersji, czyli S23 Ultra. Zobaczymy ją w przyszłym roku. Znów jej cechą rozpoznawczą obok oczywiście rysika, będzie wysoka jakość zdjęć. W smartfonie ma być zastosowana najnowsza 200 MP martyca Samsung HM1 ISOCELL.

Ostatnio Samsung zaprezentował jej możliwości. Pisał o tym Krzysztof Rojek. Trzeba jednak wspomnieć, że zdjęcie które użyto do wykonania reklamowego billboardu nie zostało zrobione smartfonem a hybrydą sensora i lustrzanki. Czego zresztą Samsung nie ukrywa.

Dwa pozostałe modele, czyli Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus, mają mieć 108-megapikselową matrycę aparatu głównego. W sieci pojawił się właśnie film, na którym można zobaczyć jak najprawdopodobniej będzie wyglądała sekcja aparatów w najnowszej serii.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, smartfony z serii Galaxy S23 będą wyposażone w wyświetlacz AMOLED LTPO z dynamiczną częstotliwością odświeżania w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. Nie wiadomo, jak będzie wyglądać sprawa z procesorami. Jeśli utrzyma się dotychczasowy podział, to część użytkowników dostanie chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a część, najprawdopodobniej znów Europa w tym Polska, flagowego Exynosa.

Za łączność 5G będzie odpowiadać modem Qualcomm X70 5G. Telefony będą działać w oparciu o Androida 13 z nakładką One UI 5.