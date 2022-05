Słuchawki TWS (True Wireless) z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Brak żadnych przewodów, co łączy się ze zdecydowanie większą wygodą użytkowania, przekonuje do siebie ogromną liczbę użytkowników. Jak podaje Canalys, w pierwszym kwartale 2022 roku globalna sprzedaż TWS wzrosła o 17%, osiągając wynik na poziomie aż 68,2 mln sztuk.

Wśród tych wyników, na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie uplasowało się Apple, osiągając pułap 32% z całej sprzedaży. Oznacza to, że gigant z Cupertino w pierwszych trzech miesiącach tego roku zdołał sprzedać niemal 22 miliony AirPods - i trzeba przyznać, że jest to wynik zapierający dech w piersiach. Apple tym samo zwiększyło swoją pozycję o 14%.

Dalej lista nie wygląda tak wspaniale. Drugą lokatę zajmuje Samsung z wynikiem 9% z całkowitej sprzedaży (ponad 6 milionów słuchawek), lecz z ogólną stratą na poziomie -4%. Podium zamyka Xiaomi z pułapem 7% z całkowitej sprzedaży (~4,8 mln słuchawek), lecz z ogromnym spadkiem na poziomie aż -16%.

Na czwartym miejscu uplasowała się firma Skullcandy z 5% udziałem w sprzedaży (3,41 mln słuchawek) i kolosalnym wzrostem na poziomie 53%. Listę udostępnioną przez Canalys zamyka Edifier z pułapem 3% całkowitej sprzedaży (~2,05 mln słuchawek) i wzrostem w wysokości 24%.

Należy w tym miejscu zwrócić również uwagę na to, że Apple oferuje mniej modeli słuchawek TWS niż Samsung czy Xiaomi, a mimo to AirPods nie mają sobie równych w całym zestawieniu - co jest bardzo ciekawą statystyką, szczególnie mając na uwadze ceny niektórych modeli chińskiej firmy. Pomimo fatalnych dyspozycji obydwu wielkich firm, warto jednak skupić się na tym, że sam rynek słuchawek bezprzewodowych ma się naprawdę dobrze i stale się rozwija - i wiele wskazuje na to, że na tym się nie zatrzyma.

Źródło: Canalys (Twitter)