Kosmiczna rewolucja. NASA i Google testują rozwiązanie

NASA i Google pracują nad cyfrowym asystentem medycznym opartym na sztucznej inteligencji, który ma wspierać astronautów w diagnozowaniu i leczeniu chorób podczas misji kosmicznych, gdzie opóźnienia w komunikacji z Ziemią uniemożliwiają szybkie konsultacje.

NASA i Google łączą siły, aby rozwiązać jeden z największych problemów przyszłych misji kosmicznych – brak możliwości natychmiastowego kontaktu z lekarzami na Ziemi. Instytucje pracują wspólnie nad cyfrowym asystentem medycznym opartym na sztucznej inteligencji, który ma wspierać astronautów podczas długotrwałych wypraw w kosmos, takich jak misje na Księżyc czy Marsa.

Projekt otrzymał nazwę Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) i jest przykładem systemu wspomagania decyzji klinicznych (CDSS). Dzięki zaawansowanemu uczeniu maszynowemu oraz technikom przetwarzania języka naturalnego asystent ma być w stanie analizować objawy zgłaszane przez członków załogi, a następnie sugerować możliwe diagnozy i metody leczenia. Google w oficjalnym komunikacie z 8 sierpnia podkreśliło, że wczesne wyniki testów wskazują na dużą wiarygodność proponowanych analiz.

Szybka reakcja na nagłe sytuacje w kosmosie

Wyzwanie, przed którym stoją inżynierowie i lekarze, wiąże się z długimi opóźnieniami w komunikacji z Ziemią. Podczas misji marsjańskich sygnał radiowy potrzebuje nawet 45 minut na przebycie drogi w obie strony, co całkowicie uniemożliwia prowadzenie konsultacji w czasie rzeczywistym. W nagłych sytuacjach zdrowotnych załoga musi więc liczyć wyłącznie na własne umiejętności oraz dostępne na pokładzie systemy wsparcia.

Nowe rozwiązanie może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo astronautów, a w przyszłości – zdaniem ekspertów – znaleźć także zastosowanie na Ziemi. W odległych i trudnodostępnych miejscach, gdzie brakuje personelu medycznego, taki cyfrowy doradca mógłby stanowić nieocenioną pomoc.

NASA rozwija ten projekt w ramach programu Artemis, który zakłada powrót ludzi na Księżyc i przygotowania do załogowych misji na Marsa. Współpraca z Google ma umożliwić stworzenie niezawodnego systemu, który pozwoli astronautom na większą samodzielność i ograniczy ryzyko medycznych komplikacji podczas wielomiesięcznych podróży w przestrzeni kosmicznej.

Grafika: NASA